Ya es oficial: Victor Vandenbroucke confirma la noticia que toda Honduras estaba esperando

Víctor Vandenbroucke un “mega talento” que juega en Bélgica es uno de los jugadores que Honduras sigue de cerca de cara al futuro de la Bicolor.

En las últimas horas ha dado una noticia que alegra mucho al país catracho, ya que a pesar de nunca habar vivido en suelo hondureño ha dado un gran salto en su carrera.

Victor Vandenbroucke, de 17 años, firmó su primer contrato profesional con el KAA Gent hasta el 2028. Juega para el equipo sub-18. Puede jugar de lateral derecho y defensa central.

Víctor es elegible para jugar con Honduras, ya que su madre cuenta con la nacionalidad catracha. Eso sí, el joven ya juega para las selecciones juveniles de Bélgica y también ha sido buscado por Estados Unidos.

Vandenbroucke está destacando en la categoría Sub-18 del Genk. Bélgica es con quien juga en la selecciones, pero Estados Unidos lo convocó y quiere que se repita el caso como con Keyrol Figueroa, que hasta el momento se lo ha robado a Honduras.

Comunicado oficial del KAA Gent

VICTOR VANDENBROUCKE SE VUELVE PROFESIONAL

Victor Vandenbroucke (17) ha firmado su primer contrato profesional con el KAA Gent.

Victor juega en nuestra selección sub-18 y también es internacional juvenil belga. Como defensa diestro, puede jugar tanto de central como de defensa derecha.

Victor, un auténtico canterano del KAA Gent, no solo posee cualidades físicas, sino que también tiene una excelente lectura del juego. Nuestro club cree en su potencial y le otorga un contrato hasta 2028 (con opción a un año).

La próxima temporada, se unirá al equipo filial del KAA Gent en la Challenger Pro League.

¡Enhorabuena y mucha suerte, Víctor!