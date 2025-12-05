Toda Guatemala consternada por la decisión final que puede terminar con la remodelación del Doroteo Guamuch Flores

Guatemala entera se encuentra consternada ante la determinación que puede dar fin a la remodelación del Doroteo Guamuch Flores. El mítico estadio atraviesa un proceso dificultoso. Este se encuentra detenido desde hace un tiempo largo.

Recientemente, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala publicó un duro comunicado. En el mismo, asegura que la remodelación del estadio no será judicializada. El informe llega en un momento más que tenso para los chapines.

Su difusión se da después de la conferencia de prensa ofrecida por la diputada Karina Paz. La funcionaria presentó los hallazgos de la fiscalización que realizó dentro del recinto en los que señaló inconsistencias en la ejecución del proyecto.

El reciente fracaso de la Selección Nacional en las Eliminatorias al Mundial 2026 acentúa la situación, en la que el escrito no solamente llega como una cuestión administrativa. Se transformó en un posicionamiento político en el duro presente.

Guatemala consternada por la determinación tomada sobre el Doroteo Guamuch Flores

Según la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la remodelación del estadio inició su planificación en 2021. Desde ahí, atravesó varios tropiezos previos a concretar su contrato en noviembre del 2024, a más de un año de eso.

Pese a los ajustes del cronograma, la entidad asegura que el proyecto solamente alcanzó un avance del 35.43% aunque se le dio un estricto seguimiento desde lo técnico y lo administrativo en cada fase. Por ende, el atraso no se debe a esto.

Sin embargo, el mismo seguimiento revela que los retrasos son responsabilidad de la empresa contratista. Cabe destacar que llevó una solicitud para obtener una prórroga de 11 meses en octubre del corriente año 2025. Esta les fue rechazada.

La CDAG subraya y atribuye todas las causas del retraso a la empresa adjudicada. Señala omisiones, como la falta de materiales necesarios para la instalación de la nueva tecnología híbrida del terreno de juego. Esa fue la principal de las razones.

¿Cómo sigue la situación del Doroteo Guamuch Flores?

Todo escaló cuando la Contraloría General de Cuentas recomendó rescindir el contrato para evitar una judicialización que podría estancar la obra por tiempo indefinido. Esto podría ser un golpe de nocaut para el histórico recinto chapín.

Como respuesta a esto, el contratista solicitó formalmente una recisión de mutuo acuerdo. Para esta se comprometió a no emprender acciones legales, por lo que la CDAG aprobó esta salida. Argumentó una necesidad de garantizar continuidad.