Futbolista de la Selección de Guatemala no dudó y eligió entre Comunicaciones y Municipal: “El más grande”

El inagotable debate sobre si Comunicaciones o Municipal es el equipo más grande del fútbol guatemalteco volvió a ponerse sobre la mesa. Siempre se ataca desde diferentes ángulos: clásicos ganados, cantidad de títulos nacionales e internacionales que tiene cada uno o el número de aficionados que los apoyan a lo largo y a lo ancho del país.

Lo llamativo es que esta vez lo protagonizó un futbolista de la Selección de Guatemala, con chances de sumar minutos en los partidos por Eliminatorias contra Panamá y Surinam que definirán si la Bicolor clasifica o no a su primera Copa del Mundo en 2026.

Seleccionado de Guatemala elige entre Municipal y Comunicaciones

Carlos “Chava” Estrada, el elegido por Luis Fernando Tena para reemplazar al suspendido a Nicolás Samayoa en la fecha FIFA de noviembre, abordó el tópico en el pódcast Boicot y, además de declarar su amor por el equipo en el que juega, Municipal, también habló como pocas veces lo hace un jugador sobre su archirrival.

“Honestamente, es el equipo más grande de Guatemala, papá. O sea, muchos pueden decir: es el mejor equipo por títulos, por afición… pero lo que Municipal tiene, no lo tiene nadie”, afirmó el zaguero de 28 años, que pasó por Comunicaciones entre 2017 y 2021, antes de brindar más detalles.

“Te da desayuno antes de entrenar, te da proteína, creatina, almuerzo después de entrenar, tiene como cuatro fisioterapeutas, tiene dos doctores, tiene nutricionista, tiene psicóloga, tiene gimnasio. Tiene de todo. Es lo que tendría que ser el fútbol o los clubes en sí. Tiene un estadio, complejos, tienda. Yo no había regalado tantas playeras como en Municipal. En otros clubes solo te dan dos y la empresa que las hace no tiene tela para hacerte otra”, concluyó.

Ahora, Estrada se encuentra ante uno de los desafíos más importantes de su carrera. Y corre con ventaja, pues conoce bien el Estadio “El Trébol”, que podría sufrir la reducción de su aforo por decisión de FIFA luego de que se reportaran cánticos homofóbicos de los aficionados chapines en el juego contra El Salvador.

Chava Estrada arremete contra la afición de los Cremas

Uno de los episodios que marcó a fuego a Carlos Estrada se dio en octubre de 2019, luego del triunfo 1-0 de Municipal sobre Comunicaciones con el gol de Alejandro “Gambetita” Díaz. Ese día, explicó, surgió su bronca con los aficionados Albos y no con el club, contrario a lo que se cree.

“Comunicaciones siempre pagó por mí y me trató bien. No me voy a llevar nunca bien con esos aficionados, porque me agredieron físicamente en un clásico. Yo estaba suspendido, en el palco del Mateo Flores y perdimos. Eso enojó a la afición. Cuando salís, te topás con la gente. Y cuando estaba dando fotos y autógrafos, viene la ultra de los Cremas -que nos los aguanto, son abusibísimos- y cuando me miran se me van encima. Me pagaban, me tiraban patadas y yo respondí. Me metieron en el palco hasta que se fueron“, afirmó Estrada.