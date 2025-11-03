La Selección de Guatemala acaba de recibir una noticia que sacude a toda la Federación de Fútbol, mientras aguarda por dos de los partidos más importantes de su historia en las Eliminatorias de Concacaf.

En medio de la pelea por clasificarse al Mundial 2026, Guatemala podría ser sancionado por la FIFA a raíz de los insultos racistas que cometió en el último partido frente a El Salvador en el Estadio Cuscatlán.

Según la información del periodista Carlos Marín de Ciudad Deportiva GT, “la Fedefut recibió una notificación de FIFA y Concacaf” por realizar cánticos racistas. Por esta razón, abrió un expediente que puede traer consecuencias para el partido contra la Selección de Panamá en El Trébol.

La sanción que podría recibir Guatemala de la FIFA por cánticos racistas

De acuerdo a lo que informó el periodista, la sanción sería similar a la que recibió El Salvador en octubre por haber hecho cánticos racistas a la Selección de Surinam. Una multa de 40,000 francos suizos y una reducción de 1050 aficionados menos en el estadio sería dicha sanción. Significaría una muy mala noticia sabiendo que la capacidad total del estadio de Municipal es para 7,500 espectadores.

El Trébol podría reducir su aforo por sanción.

Todavía no está confirmado este castigo, pero teniendo en cuenta los antecedentes de la FIFA con El Salvador podría darse. Sin embargo, Guatemala busca una solución a contrarreloj para que esto no suceda.

La idea de la Federación de Fútbol de Guatemala es llevar adelante un plan que haga alusión a la prevención y la concientización del racismo para no ser sancionado. Mientras tanto una gran parte de la afición chapina ya adquirió los tickets para el duelo ante Panamá.