La postura de Comunicaciones que causa el enojo de sus aficionados luego del fracaso en el Torneo Apertura 2025

A pesar del rotundo fracaso de Comunicaciones en el Torneo Apertura 2025, donde quedó fuera de la Fase Final y terminó en el último lugar de la tabla, la Junta Directiva ha mantenido un silencio absoluto que inquieta a la afición. El equipo albo no solo sufrió uno de los peores torneos de su historia reciente, sino que también iniciará el Clausura 2026 en la zona del descenso, una situación inédita para una institución acostumbrada a pelear por títulos.

La actitud de silencio por parte del club y su dirigencia no ha caído bien en la afición crema, que exige respuestas y un plan claro para revertir la crisis deportiva. Con un equipo en riesgo y un plantel que necesita una reestructuración urgente, se espera que en los próximos días finalmente salgan a la luz los cambios que definan el rumbo de Comunicaciones en el 2026.

Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial sobre los cambios en el plantel ni sobre los jugadores que no continuarán, se confirmó la salida del mexicano Juan Blanco, quien se vinculó a los Coyotes de Tlaxcala FC. Irónicamente, no fue Comunicaciones quien informó la noticia, sino el propio club mexicano, evidenciando la falta de claridad institucional en un momento crítico.

Blanco llegó al cuadro crema con altas expectativas para reforzar el ataque en el Apertura 2025, pero nunca logró adaptarse al fútbol chapín. Su aporte fue mínimo y terminó convirtiéndose en “otro extranjero más” que solo ocupó una plaza de foráneo sin marcar diferencia dentro del equipo, aumentando la frustración de los seguidores albos.

El atacante mexicano había sido contratado durante la gestión de su compatriota Roberto Hernández, quien también salió del club debido a los malos resultados acumulados durante el campeonato. La dupla azteca, llamada a darle un nuevo rostro al equipo, terminó saliendo por la puerta de atrás sin dejar huella.

Comunicaciones cerró el Apertura 2025 con apenas 20 puntos, una cifra alarmante para un club de su historia y prestigio. Esta pobre campaña los obliga a iniciar el próximo torneo en una incómoda posición en la tabla acumulada, lo que representa un desafío enorme para evitar caer en el temido descenso, una palabra que rara vez se asocia al cuadro crema.