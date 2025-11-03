Nathaniel Méndez-Laing fue una de las ausencias más destacadas en la fecha FIFA de octubre. El nacido en Birmingham no fue convocado por Luis Fernando Tena, quien lo había colocado tan solo 11 minutos en septiembre ante El Salvador en la primera jornada de las Eliminatorias.

Ahora, a dos semanas de disputarse los dos últimos juegos de noviembre que definirán el Grupo A, Méndez-Laing volvería a quedarse fuera de la Selección de Guatemala por decisión técnica.

En medio de esta noticia, el futbolista que pertenece al MK Dons, equipo de la cuarta división de Inglaterra, recibió un importante reconocimiento en la competencia doméstica debido a su actuación individual.

El salto de Nathaniel Méndez-Laing en Europa mientras no es llamado para Guatemala

Por el nivel que mostró ante Bromley, a pesar de la derrota por 2-1, Méndez-Laing fue incluido en el equipo de la semana de la League Two. El nacionalizado chapín aportó una asistencia que derivó en el gol de Rushian Hepburn-Murphy en el inicio del encuentro.

Nathaniel fue la gran figura de su equipo. Recibió, por parte de Sofascore, una calificación de 7.7 puntos, mismo puntaje que obtuvo Mitchell Pinnock, elegido como el mejor jugador del partido entre el MK Dons y el Bromley.

Por si fuera poco, este fin de semana, Méndez-Laing volvió a lucirse. Esta vez fue por la FA Cup en la victoria por 3-2 frente al Colchester United. El nacionalizado chapín dio dos asistencias para que su equipo supere la primera ronda y clasifique a la segunda.