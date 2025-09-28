Es tendencia:
Comunicaciones no tiene paz: Municipal le da un golpe demoledor y expone su crisis ante todo Guatemala

Municipal está por encima de Comunicaciones en todas las áreas en lo que va de temporada.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

© MunicipalMunicipal de nuevo por encima de Comunicaciones

Municipal vive un presente inmejorable en el Torneo Apertura 2025, consolidándose en lo más alto de la tabla de posiciones con 26 puntos, sin conocer la derrota luego de 12 jornadas y mostrando un nivel que lo confirma como el gran protagonista de la temporada.

Del otro lado, Comunicaciones atraviesa un escenario muy distinto, con resultados adversos que han agudizado una crisis evidente. Y ahora los Rojos le han dado un nuevo golpe a su archirrival que no se esperaba.

Este gris momento de los Cremas se refleja claramente en la tabla de posiciones del torneo local. Con 11 puntos en 11 jornadas, el equipo de Roberto Hernández se ubica en la décima posición, muy lejos de los puestos de protagonismo que históricamente suele ocupar.

“Borrado del plantel”: Fredy Pérez recibe la noticia que impacta a Comunicaciones mientras Luis Fernando Tena define su futuro en Guatemala

¿Cuál es el golpe que Municipal le dio a Comunicaciones?

Mientras Comunicaciones lidia con sus crisis, Municipal se muestra en la otra cara de la moneda: líder del torneo y con una base sólida de aficionados que lo respaldan jornada a jornada en la Liga Nacional.

Con un promedio de 4,276 espectadores por partido y un total de más de 21 mil aficionados en cinco localías, el cuadro Rojo generó ingresos que superan el millón y medio de quetzales.

Incluso después de cubrir sus gastos, mantiene un saldo positivo cercano al millón, reflejo de su fortaleza financiera y de la lealtad de su hinchada. La diferencia es abismal cuando se contrasta con Comunicaciones, que apenas logró reunir a 9,984 aficionados en cinco juegos como local y generó poco más de Q 479,000 en ingresos.

Aunque el saldo financiero también fue positivo, se trata de cifras muy por debajo de las de su eterno rival. Ese contraste entre la estabilidad de Municipal y las dudas de los Albos representa un verdadero golpe demoledor, que expone las grietas deportivas y administrativas de los dos clubes más laureados de Guatemala.

