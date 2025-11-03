Sigue la limpieza: Comunicaciones prepara una nueva baja tras la salida de Brian Martínez

Comunicaciones está pasando por uno de los peores momentos de los últimos años. Los Cremas se encuentran en puestos de descenso a la Primera División, a pesar de haber cortado una larga racha sin victorias este sábado ante Achuapa como local.

Con Iván Franco Sopegno a la cabeza, el Albo comunicó de manera oficial la baja de Brian Martínez. El delantero mexicano, que llegó por decisión de Roberto Hernández, interrumpió su contrato (finalizaba en junio de 2026) de común acuerdo con el club.

Comunicaciones prepara otra salida de un jugador extranjero

Sin embargo, la baja de Martínez no sería la única. Recientemente, el periodista Byron Oliva confirmó que Juan Blanco, otro de los mexicanos que arribó en el último mercado de fichajes, será la segunda baja en medio de la crisis crema.

“Como llegó a préstamo, son detalles los que están pendientes para su desvinculación. Podría hacerse oficial en los próximos días“, manifestó en su cuenta de X el periodista que cubre a diario la información de Comunicaciones.

De esta manera, Blanco regresará al Mineros de Zacatecas, equipo que se desempeña en la Liga de Expansión MX (segunda división de México). Con esta baja, el Albo tendrá otra plaza de extranjero libre para fichar en el próximo mercado.

Los números de Juan Blanco fueron negativos en este Apertura 2025. Jugó 11 partidos (apenas tres como titular) y no aportó ninguna estadística importante. No marcó goles ni dio asistencias. Este último sábado fue convocado por Sopegno, aunque no ingresó y se quedó en el banquillo durante los 90′.