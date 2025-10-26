Terminó el debate: Luis Fernando Tena decidió quien será el sustituto de Nicolás Samayoa para los juegos ante Panamá y Surinam

Luis Fernando Tena ya tiene al reemplazante de Nicolás Samayoa en la Selección Nacional de Guatemala. El estratega mexicano decidió convocar a Carlos Salvador “Chava” Estrada, defensor de Municipal, para ocupar el lugar del zaguero suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Estrada se presentará este martes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde se integrará a la concentración del combinado nacional que afrontará los cruciales duelos eliminatorios ante Panamá y Surinam.

El llamado de Chava Estrada no sorprende a los seguidores del fútbol guatemalteco, ya que el jugador ha mostrado un gran nivel con los rojos, consolidándose como pieza clave en la defensa escarlata. Su regularidad y liderazgo dentro del campo fueron argumentos de peso para que Tena le devolviera la confianza en un momento decisivo para la bicolor, que busca mantener su sueño mundialista con vida.

El defensor no vestía la camiseta nacional desde el amistoso frente a El Salvador en julio de 2024, aunque ya había participado en otros cuatro fogueos con la selección mayor y formó parte de los procesos Sub-23 y Sub-20. Su regreso refleja el esfuerzo del cuerpo técnico por mantener una base sólida y experimentada, pero con la frescura de jugadores que atraviesan un buen momento en sus clubes.

Convocatoria definida en Guatemala

En cuanto al resto de la convocatoria, no se esperan mayores cambios respecto a la lista utilizada en los partidos de octubre. Tena confía en el grupo que ha venido trabajando de forma consistente durante todo el proceso eliminatorio, destacando el compromiso y la entrega mostrada en los últimos encuentros.

La Selección de Guatemala se prepara para dos compromisos de alta exigencia: el 13 de noviembre ante Panamá y el 18 frente a Surinam, duelos que podrían definir el futuro del combinado chapín rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ambos partidos serán determinantes para que el equipo mantenga vivas sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

Con la incorporación de Carlos Estrada, Tena refuerza una línea defensiva que deberá mostrarse sólida ante rivales de peso. La afición guatemalteca espera que esta nueva oportunidad para el zaguero de Municipal se traduzca en seguridad y liderazgo dentro del campo, factores clave para sostener la ilusión de ver por primera vez a Guatemala en un Mundial de Futbol.