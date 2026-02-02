Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Lo confirma The Strongest: Darwin Lom recibe golpe de Comunicaciones y FIFA en el peor momento

Darwin Lom no podrá debutar con The Strongest en la Copa Libertadores debido a la decisión que tomó Comunicaciones. Al menos por ahora.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Lom no podrá debutar en la Libertadores.
© EFE.Lom no podrá debutar en la Libertadores.

La novela de Darwin Lom con su ex club, Comunicaciones, sumó un nuevo capítulo. Este lunes, el delantero guatemalteco fue excluido de la convocatoria de The Strongest en vísperas del partido contra Deportivo Táchira de Venezuela correspondiente a la primera ronda de la Copa Libertadores 2026.

Eduardo Villegas, entrenador del equipo boliviano, así lo confirmó en rueda de prensa: “Hay circunstancias legales que están impidiendo que nuestro jugador pueda estar habilitado y hemos recibido la noticia con mucha tristeza, por supuesto, porque estaba contemplado para el once titular”.

Darwin Lom se olvida de Comunicaciones y manda un mensaje que no caerá bien tras jugar el clásico con The Strongest: “Sólo con la Selección”

ver también

Darwin Lom se olvida de Comunicaciones y manda un mensaje que no caerá bien tras jugar el clásico con The Strongest: “Sólo con la Selección”

¿Por qué Darwin Lom no puede jugar contra Deportivo Táchira?

Lom no pudo ser registrado por The Strongest ante la Conmebol debido a que no cuenta todavía con el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), ya que Comunicaciones acudió a la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) para bloquear su pase internacional.

Tweet placeholder

Sin este documento, fue imposible para los Aurinegros habilitar a tiempo a su nuevo fichaje en el T de la FIFA. La directiva de los Albos, por su parte, sigue reclamando el pago de los 100 mil dólares por la rescisión del contrato del delantero.

En Bolivia son optimistas con la situación de Lom

La dirigencia de The Strongest confía en destrabar el conflicto con el pase de Darwin Lom para la revancha contra Deportivo Táchira: “Esperamos que para los próximos 90 minutos pueda estar”, manifestó Villegas.

Publicidad
Municipal y Mario Acevedo reciben la noticia más temida en su lucha por ganar el título del Clausura 2026

ver también

Municipal y Mario Acevedo reciben la noticia más temida en su lucha por ganar el título del Clausura 2026

Recordemos que Lom debutó con los sudamericanos el viernes pasado, en el partido frente a Bolívar por la primera jornada del Torneo de Verano que finalizó 2-2 y fue albergado por el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Darwin Lom puede regresar a Comunicaciones por decisión de FIFA
Guatemala

Darwin Lom puede regresar a Comunicaciones por decisión de FIFA

Darwin Lom manda un mensaje que no caerá bien en Comunicaciones
Guatemala

Darwin Lom manda un mensaje que no caerá bien en Comunicaciones

FIFA es contundente con su respuesta sobre el caso de Darwin Lom y su polémica salida de Comunicaciones
Guatemala

FIFA es contundente con su respuesta sobre el caso de Darwin Lom y su polémica salida de Comunicaciones

Europa aún lo espera: el giro en el futuro de Faerron tras firmar con Cartaginés
Costa Rica

Europa aún lo espera: el giro en el futuro de Faerron tras firmar con Cartaginés

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo