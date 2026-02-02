Lo confirma The Strongest: Darwin Lom recibe golpe de Comunicaciones y FIFA en el peor momento

La novela de Darwin Lom con su ex club, Comunicaciones, sumó un nuevo capítulo. Este lunes, el delantero guatemalteco fue excluido de la convocatoria de The Strongest en vísperas del partido contra Deportivo Táchira de Venezuela correspondiente a la primera ronda de la Copa Libertadores 2026.

Eduardo Villegas, entrenador del equipo boliviano, así lo confirmó en rueda de prensa: “Hay circunstancias legales que están impidiendo que nuestro jugador pueda estar habilitado y hemos recibido la noticia con mucha tristeza, por supuesto, porque estaba contemplado para el once titular”.

ver también Darwin Lom se olvida de Comunicaciones y manda un mensaje que no caerá bien tras jugar el clásico con The Strongest: “Sólo con la Selección”

¿Por qué Darwin Lom no puede jugar contra Deportivo Táchira?

Lom no pudo ser registrado por The Strongest ante la Conmebol debido a que no cuenta todavía con el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), ya que Comunicaciones acudió a la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) para bloquear su pase internacional.

Tweet placeholder

Sin este documento, fue imposible para los Aurinegros habilitar a tiempo a su nuevo fichaje en el T de la FIFA. La directiva de los Albos, por su parte, sigue reclamando el pago de los 100 mil dólares por la rescisión del contrato del delantero.

En Bolivia son optimistas con la situación de Lom

La dirigencia de The Strongest confía en destrabar el conflicto con el pase de Darwin Lom para la revancha contra Deportivo Táchira: “Esperamos que para los próximos 90 minutos pueda estar”, manifestó Villegas.

Publicidad

Publicidad

ver también Municipal y Mario Acevedo reciben la noticia más temida en su lucha por ganar el título del Clausura 2026

Recordemos que Lom debutó con los sudamericanos el viernes pasado, en el partido frente a Bolívar por la primera jornada del Torneo de Verano que finalizó 2-2 y fue albergado por el Estadio Hernando Siles de La Paz.