De regreso a Comunicaciones: el futuro de Darwin Lom podría dar el giro menos pensado por culpa de la FIFA

La historia entre Darwin Lom y Comunicaciones sumó un nuevo episodio luego de lo ocurrido esta semana en Bolivia.

El delantero guatemalteco quedó fuera de la convocatoria de The Strongest en la antesala del duelo frente a Deportivo Táchira, correspondiente a la primera fase de la Copa Libertadores 2026.

Sobre este escenario, Eduardo Villegas, entrenador del The Strongest confirmó la decisión en conferencia de prensa y explicó que existen inconvenientes de carácter legal que impiden que el jugador pueda ser habilitado.

¿Cuál es la nueva situación de Darwin Lom en Comunicaciones?

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez, desde el entorno de Comunicaciones ya se habrían dado los primeros movimientos para intentar el regreso de Darwin Lom.

De acuerdo con su reporte, uno de los capitanes cremas tomó contacto directo con el delantero para transmitirle el interés del cuerpo técnico en que vuelva al club, en medio de un escenario incierto en Bolivia.

“Me comentaron que uno de los capitanes cremas ya se contactó con Darwin Lom y le expresó el interés del cuerpo técnico para que se venga de vuelta. Si no arregla absolutamente nada en Bolivia. Noticia en pleno desarrollo“, compartió el periodista Darwin Lom en su cuenta oficial de X.

De esta manera, el futuro de Darwin Lom vuelve a quedar en el aire mientras se multiplican las versiones sobre un posible regreso a Comunicaciones. El contacto desde el club crema y la falta de una solución definitiva en Bolivia mantienen abierta una historia que sigue sumando capítulos