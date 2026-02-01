Es tendencia:
Municipal y Mario Acevedo reciben la noticia más temida en su lucha por ganar el título del Clausura 2026

Los escarlatas se quedan sin pieza clave para lo que queda del campeonato.

Por Javier Pineda

Municipal celebró este sábado una victoria clave de 2-1 ante Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, un resultado que ratifica el buen momento deportivo del conjunto rojo y le permite seguir escalando posiciones en la tabla del Torneo Clausura.

Sin embargo, el triunfo quedó parcialmente opacado por una noticia preocupante relacionada con Jefry Bantes, quien encendió las alarmas en el campamento escarlata. Al minuto 55, el futbolista ejecutó un disparo y de inmediato manifestó un fuerte dolor en el tobillo, situación que obligó al cuerpo técnico a sustituirlo de manera inmediata.

Finalizado el compromiso, Bantes fue sometido a los exámenes médicos correspondientes para determinar la gravedad de la lesión. Horas más tarde, el Club Social y Deportivo Municipal emitió un parte médico oficial en el que confirmó el peor escenario para el jugador y la institución.

Según el informe, el mediocampista sufrió una fractura del maléolo peroneo derecho, una lesión que requerirá intervención quirúrgica. El futbolista deberá ser sometido a un procedimiento de osteosíntesis, con el objetivo de estabilizar la zona afectada y asegurar una correcta recuperación.

Una larga recuperación para Jefry Bantes

Este diagnóstico genera preocupación de cara a los próximos compromisos del equipo, ya que la ausencia de Bantes representa un desafío para Municipal, que deberá reorganizar su plantel mientras el jugador atraviesa el proceso médico y de rehabilitación, cuya evolución será monitoreada de forma constante.

De acuerdo con especialistas, la consolidación ósea de una fractura de este tipo suele tomar entre seis y ocho semanas, aunque el regreso al alto rendimiento puede extenderse entre tres y cinco meses. Ante este panorama, el técnico Mario Acevedo deberá buscar variantes internas, ya que por ahora la posibilidad de fichar un refuerzo está descartada al no existir otro futbolista guatemalteco que cumpla con el perfil requerido.

