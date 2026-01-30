Erik López hace promesa que ilusiona a los aficionados de Municipal luego de ser presentado para el Clausura 2026

El nuevo refuerzo de Municipal, Erik López, aterrizó este viernes en Guatemala y de inmediato se trasladó al Estadio Manuel Felipe Carrera ‘El Trébol’ para incorporarse al trabajo del plantel escarlata, poniéndose a disposición del técnico Mario Acevedo de cara al Torneo Clausura 2026.

El atacante sudamericano, de 24 años, vivirá su primera experiencia en el fútbol guatemalteco tras llegar procedente del Club Olimpia de Paraguay, un fichaje que ha despertado gran expectativa entre la afición roja. López está llamado a ser uno de los hombres clave en la ofensiva escarlata, con la misión de aportar goles y liderar el ataque en la búsqueda del título.

Ya sobre el césped de El Trébol y vistiendo por primera vez la camisola de Municipal, el delantero ofreció sus primeras declaraciones como jugador del club. “Mi expectativa de venir a este equipo es dar lo mejor de mí dentro de la cancha y ayudar a mis compañeros desde el lugar donde me toque”, expresó el sudamericano.

Erik López inició su carrera futbolística en las divisiones inferiores del Club Olimpia a los 13 años y debutó en el primer equipo en 2019. Un año más tarde dio el salto al exterior al incorporarse al Atlanta United de la MLS, continuando su crecimiento internacional.

En 2022, el atacante defendió los colores del Club Banfield de la Primera División de Argentina, para luego regresar al Olimpia de su país. Ahora, en 2026, vuelve a salir al extranjero para vincularse con el CSD Municipal, en lo que representa un nuevo desafío en su carrera profesional.

El delantero también dejó un mensaje claro para la hinchada escarlata, comprometiéndose con la entrega total. “A la afición le digo que la entrega y el sacrificio nunca van a faltar y que dejaré todo en cada pelota por este escudo”, afirmó. Municipal deberá completar su inscripción en la Liga Nacional para habilitarlo cuanto antes, con la expectativa de verlo pronto en cancha acompañando a José Carlos Martínez como pieza clave del ataque rojo.

