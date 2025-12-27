Celebración atípica: Antigua GFC tuvo que levantar la copa de una manera inesperada tras ganarle a Municipal en la final

Antigua GFC se proclamó campeón del Torneo Apertura 2025 tras imponerse 2-1 en el marcador global sobre Municipal, a pesar de caer 1-0 en el partido de vuelta disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera. El resultado no fue suficiente para los rojos, y le permitió a los aguacateros celebrar el bicampeonato, confirmando su dominio en el fútbol nacional.

La final, sin embargo, quedó marcada por un lamentable episodio de violencia, luego de que se produjera una bronca entre jugadores de ambos equipos, situación que se agravó con la invasión de cancha por parte de aficionados locales, generando momentos de alta tensión tras el pitazo final.

Ante este escenario, los futbolistas de Antigua GFC tuvieron que correr hacia el camerino para resguardarse, contando con el apoyo de la Policía Nacional Civil, que intervino para garantizar la seguridad del plantel visitante. Los jugadores permanecieron varios minutos dentro del vestuario mientras se restablecía el orden en el estadio.

Pese al caos vivido, la celebración del título no se detuvo. En el camerino, los campeones recibieron sus camisolas conmemorativas, compartieron el momento como grupo y aguardaron pacientemente a que la situación se calmara para poder cumplir con el protocolo oficial de premiación.

Casi una hora después, y con el estadio completamente vacío, los jugadores de Antigua regresaron al terreno de juego, donde recibieron sus medallas y el trofeo de manos de las autoridades de la Liga Nacional, cerrando así una final atípica, pero histórica para la institución colonial.

Tras la coronación, el equipo se trasladará a Antigua Guatemala, donde será recibido por su afición. Para este domingo, el club tiene prevista una caravana por las calles de la ciudad colonial, con la que los aguacateros compartirán con su gente la alegría de un nuevo título y un bicampeonato que ya quedó grabado en su historia.

