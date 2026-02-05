La Cueva lo silbó y Marvin Loría respondió: así festejó su gol en el 6-0 de Saprissa ante Carmelita

El Deportivo Saprissa fue una verdadera aplanadora en el debut de Hernán Medford como entrenador. En un duelo correspondiente al Torneo de Copa, los morados aplastaron por 6-0 a AD Carmelita, dejando la serie prácticamente liquidada antes de la revancha, que igualmente deberá disputarse el próximo miércoles 11 de febrero.

Sin embargo, La Cueva no fue una fiesta completa. El ambiente quedó deslucido debido a la escasa concurrencia en el Estadio Ricardo Saprissa: una noche fría y lluviosa, con cerca de 6.000 aficionados, muchos de los cuales se retiraron antes del pitazo final. A ese clima apagado se le sumó un foco de tensión desde las tribunas.

Lluvia de silbidos y la respuesta de Marvin Loría

La hinchada se ensañó como nunca con Marvin Loría. El extremo de 28 años ingresó en el complemento y fue recibido con silbidos casi en cada intervención. Incluso cuando se hizo cargo de un tiro libre que terminó estrellándose en la barrera, lo hizo bajó una lluvia de insultos que dejó en claro que La Cueva no le perdona el presente.

Pero antes del cierre, Loría tuvo su respuesta. A los 89 minutos, asistió a Gerson Torres, que no pudo vencer al joven arquero Justin Tenorio; el rebote le quedó servido y Marvin sacó un zurdazo potente y esquinado desde la puerta del área, imposible para el guardameta. Fue el 6-0 definitivo.

El gol lo celebraron todos sus compañeros, pero Marvin Loría no quiso festejar. Quizás por lo abultado del marcador; quizás porque los silbidos pesaron más de la cuenta.

Lo cierto es que no fue una noche fácil para el extremo, que aun así cerró el partido con un gol que puede servirle para empezar a recuperar la confianza en un contexto que, al menos desde la tribuna, sigue siendo hostil.