Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

La Cueva lo silbó y Marvin Loría respondió: así festejó su gol en el 6-0 de Saprissa ante Carmelita

En el regreso de Hernán Medford a Saprissa, los silbidos marcaron el clima en La Cueva y Marvin Loría respondió.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Marvin Loría fue recibido con silbidos en La Cueva.
© Saprissa.Marvin Loría fue recibido con silbidos en La Cueva.

El Deportivo Saprissa fue una verdadera aplanadora en el debut de Hernán Medford como entrenador. En un duelo correspondiente al Torneo de Copa, los morados aplastaron por 6-0 a AD Carmelita, dejando la serie prácticamente liquidada antes de la revancha, que igualmente deberá disputarse el próximo miércoles 11 de febrero.

Sin embargo, La Cueva no fue una fiesta completa. El ambiente quedó deslucido debido a la escasa concurrencia en el Estadio Ricardo Saprissa: una noche fría y lluviosa, con cerca de 6.000 aficionados, muchos de los cuales se retiraron antes del pitazo final. A ese clima apagado se le sumó un foco de tensión desde las tribunas.

Hernán Medford no se lo cree: así fueron los dos goles olímpicos de Saprissa en la paliza a Carmelita

ver también

Hernán Medford no se lo cree: así fueron los dos goles olímpicos de Saprissa en la paliza a Carmelita

Lluvia de silbidos y la respuesta de Marvin Loría

La hinchada se ensañó como nunca con Marvin Loría. El extremo de 28 años ingresó en el complemento y fue recibido con silbidos casi en cada intervención. Incluso cuando se hizo cargo de un tiro libre que terminó estrellándose en la barrera, lo hizo bajó una lluvia de insultos que dejó en claro que La Cueva no le perdona el presente.

Pero antes del cierre, Loría tuvo su respuesta. A los 89 minutos, asistió a Gerson Torres, que no pudo vencer al joven arquero Justin Tenorio; el rebote le quedó servido y Marvin sacó un zurdazo potente y esquinado desde la puerta del área, imposible para el guardameta. Fue el 6-0 definitivo.

Tweet placeholder

El gol lo celebraron todos sus compañeros, pero Marvin Loría no quiso festejar. Quizás por lo abultado del marcador; quizás porque los silbidos pesaron más de la cuenta.

Publicidad
Dos figuras afuera: Saprissa hace oficial la primera decisión difícil de Hernán Medford como DT morado

ver también

Dos figuras afuera: Saprissa hace oficial la primera decisión difícil de Hernán Medford como DT morado

Lo cierto es que no fue una noche fácil para el extremo, que aun así cerró el partido con un gol que puede servirle para empezar a recuperar la confianza en un contexto que, al menos desde la tribuna, sigue siendo hostil.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Filazo a Vladimir Quesada: Jefferson Brenes habló como nunca de su falta de minutos
Deportivo Saprissa

Filazo a Vladimir Quesada: Jefferson Brenes habló como nunca de su falta de minutos

Inédito: así fueron los dos goles olímpicos de Saprissa vs Carmelita
Deportivo Saprissa

Inédito: así fueron los dos goles olímpicos de Saprissa vs Carmelita

Dos figuras afuera: Saprissa oficializa la primera decisión difícil de Medford
Deportivo Saprissa

Dos figuras afuera: Saprissa oficializa la primera decisión difícil de Medford

El Fantasma Figueroa recibe noticia que le da alivio para el siguiente partido de Comunicaciones
Guatemala

El Fantasma Figueroa recibe noticia que le da alivio para el siguiente partido de Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo