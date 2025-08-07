Figura de Guatemala responde a la polémica que Luis Fernando Tena destapó en la Selección: “Es totalmente falso”

Guatemala se encuentra en medio de una polémica. Se destapó un escándalo en la Selección Nacional que castiga a la plantilla y a las autoridades, justo antes de afrontar obligaciones clave. El nerviosismo se presenta en todos los aficionados.

El Grupo A está compuesto por La Bicolor, Panamá, El Salvador y Surinam. Estos equipos pelearán por el puesto de clasificación directa a la máxima cita, sin dejar de tener al repechaje como firme opción. Las tres ventanas darán buenos juegos.

Luis Fernando Tena ultima los detalles para la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Dentro de los mismos, se encuentra la lista de convocados. Todos los nombres dispuestos generaron ilusión, pero hubo pedidos por unos ausentes.

Entre los mismos, se encuentra Jorge Aparicio, quien jugó a fines de julio del año 2024 su último partido con la Selección Mayor. Su conteo personal quedó en 48 presentaciones, dentro de las cuales pudo marcar un gol y dar una asistencia.

Guatemala en llamas: Jorge Aparicio responde a polémica planteada por el técnico Tena

Jorge Aparicio mostró que ganas no le faltan de volver a las convocatorias de la Selección Nacional. Explicó que no es cosa suya estar fuera de las mismas, y dio detalles de cuando se sintió apuntado por el mito de las “manzanas podridas”.

“Muchas veces he mencionado que en Selección estarán los jugadores que anden bien. Por ahí he visto notas de manzanas podridas, de maltrato a Quimi… Dicen que le hice bullying a él, cuando yo no he compartido convocatoria alguna con él. Cuando vino a Guatemala en sus primeros partidos, tenía fracturado mi pie”, dijo.

“Eso es totalmente falso. No tengo la fortuna de haber compartido con él, pero se me hace que es un buen muchacho. Hay que arroparlo, por lo mismo del idioma y rodo eso. Quería dejarlo en claro, porque se hizo mención al tema. Tampoco tuve problemas con el cuerpo técnico. Me alegro cuando va todo bien”, continuó.

“Siempre he sido muy respetuoso con el cuerpo técnico y con mis compañeros”, fue la frase con la que Aparicio cerró todas sus declaraciones. Las mismas se dieron al periodista Alex Meoño en zona mixta, tras el más reciente partido de Xelajú MC.

Jorge Aparicio se sintió afectado por el rumor de las “manzanas podridas” en FFG

Jorge Aparicio continúa fuera de las convocatorias de la Selección Nacional, por lo que entiende que esto se debe al rumor de las “manzanas prohibidas”. Este lo pone en un lugar incómodo. Necesita salir de esa posición cuanto antes pueda.

“Cuidamos mucho la unión del grupo. El vestidor en armonía es muy importante para nosotros. No se admiten manzanas podridas por muy bien que jueguen. Si no copearan en el ambiente, si no se ven realmente comprometidos en lo que es el propósito y el objetivo”, expresó Luis Fernando Tena a Jorge Ramos y Su Banda.

Automáticamente, se asoció a Aparicio a estas actitudes. Su rendimiento con la camiseta de Xelajú MC fue elemental para el bicampeonato. En la temporada pasada, disputó 37 partidos, en los que hizo cuatro goles y dio cinco asistencias.

También se habló de que esta figura de Guatemala había sido el responsable de que Arquímides Ordóñez no aceptara los llamados de Tena. El corrillo indicaba que lo sometía a bullying constantemente. Nunca coincidieron en convocatorias.