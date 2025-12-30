Se fue mal de Alajuelense, Boca acaba de descartarlo y ahora jugará en un inesperado equipo de Centroamérica

Boca Juniors proyecta a varios futbolistas en su cantera. Por diversas cuestiones, en los últimos años muchos no tienen lugar en el primer equipo. Es por eso que terminan por ser figuras en otras instituciones. No es el caso de este futbolista.

Israel Escalante fue una de las grandes promesas que tuvo el Xeneize dentro de sus inferiores. Nunca logró explotar como se esperaba, así como tampoco tuvo el lugar que creyó merecer. Solamente jugó dos partidos y eligió emigrar del club.

Escalante firmó con Liga Deportiva Alajuelense en 2022, lugar donde estuvo a préstamo solamente 13 partidos. Cuando todavía le quedaba contrato por cumplir, quebró el vínculo y decidió regresar a Boca. Desde entonces, corrió mucha agua por debajo del puente, pero el equipo argentino lo dejará con el pase en su poder. Ya no lo tendrá en cuenta.

ver también Machillo lo pidió como su delantero, Alajuelense negoció, pero fichará con otro grande de Centroamérica

Israel Escalante, la joya de Boca Juniors que se frustró en Alajuelense y llega a El Salvador

Municipal Limeño anunció la contratación del futbolista Israel Escalante, que no tuvo un paso bien recordado por Liga Deportiva Alajuelense. Su puesto natural es el de extremo por izquierda y se formó en la cantera del mítico Boca Juniors.

Muchos esperan que su arribo a El Salvador sea mucho más auspicioso que su paso por Costa Rica. Con un último semestre flojo, Escalante viene de jugar en Boca Unidos de Corrientes, equipo que juega la tercera categoría de Argentina.

Israel Escalante, la joya de Boca Juniors que tuvo un flojo paso por Alajuelense (RRSS).

Publicidad

Publicidad

En el club correntino, el chaqueño solamente jugó nueve partidos en la vigente temporada. No anotó goles y acumuló solamente 328 minutos en cancha, lo que muestra que no atraviesa el mejor presente. Espera levantar su rendimiento.