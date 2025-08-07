Conflicto en puerta: Guatemala lanza un ultimátum a El Salvador que tiene preocupado al Bolillo Gómez

Guatemala lanzó un ultimátum para El Salvador, de cara a uno de los momentos más importantes del año. Se acercan dos enfrentamientos que marcarán los ciclos de cada equipo nacional. El gran objetivo está cada vez más cerca, y lo necesitan.

La tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026 entregará los lugares directos y las chances de repechaje correspondientes. En el Grupo A de la misma, estos dos países comparten lugar con Panamá y Surinam. División sumamente disputada.

Como corresponde, guatemaltecos y salvadoreños se cruzarán en dos partidos. El primero será el 4 de septiembre en tierras chapinas, mientras que el segundo va a darse el 14 de octubre con La Selecta de local. Son de las dos primeras ventanas.

En medio de todo esto, una advertencia filosa llegó a oídos de Hernán “Bolillo” Gómez, por parte de Gerardo Paiz. La máxima autoridad de La Bicolor no tuvo ninguna duda a la hora de dejar en claro cómo serán las cuestiones en juego.

Guatemala advierte a El Salvador: el ultimátum que preocupa al Bolillo Gómez

Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, anunció que cederá 300 entradas a FESFUT. Hará esto para todos aquellos salvadoreños que deseen asistir al partido del 4 de septiembre, en el Estadio Cementos Progreso.

En principio, la decisión fue sumamente celebrada en El Salvador, y más cuando Hernán Darío Gómez explicó lo importante que es el apoyo de los aficionados en momentos decisivos. Pero existe una condición puesta a modo de ultimátum.

En caso de que las autoridades a cargo de La Selecta no emitan respuesta alguna en los próximos 10 días, esas entradas serán puestas a la venta para el público de carácter general. Sus palabras retumbaron en la cabeza del entrenador rival.