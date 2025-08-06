Notificado por Concacaf: Municipal consigue lo que tanto necesita Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2026

Municipal recibió una reconfortante notificación por parte de Concacaf, misma que lo ubica en un lugar de privilegio, tanto en el ámbito local como en lo que refiere al fútbol internacional. Todos los fanáticos están felices, y tienen motivos.

Luis Fernando Tena observa a todos y cada uno de los equipos que participan de la Liga Nacional de Guatemala. Por eso mismo, al conocer este logro no hizo otra cosa que no sea festejar. Es una excelente noticia que repercute a sus dirigidos.

De la mano de Mario Acevedo, el equipo rojo hace historia en la región. Fue uno de los primeros clubes en alcanzar un verdadero hito, de cara a la venidera fecha de Copa Centroamericana. La fase de grupos está que arde, y se sigue adelante.

Los Escarlata integran el Grupo B del torneo, igual que Herediano, Real España, Sporting San Miguelito y Diriangén. Los de Costa Rica ocupan el primer lugar, mientras que los chapines y el Cacique lo siguen con un punto. El resto, sin nada.

Municipal impresionó a Luis Fernando Tena en Guatemala de cara al Mundial 2026

Municipal consiguió agotar sus boletos para el próximo partido de local, en el que se enfrentará a Sporting San Miguelito. Será este jueves 7 de agosto en el Estadio Manuel Felipe Carrera, desde las 20.00 horas de Centroamérica.

Por eso mismo, el sitio oficial de la Copa Centroamericana felicitó a Los Rojos y avisó que el recinto estará repleto de fanáticos: “¡Gran ambiente nos espera en el ‘Trébol’ para el Municipal vs San Miguelito!“, comenta el posteo en cuestión.

El posteo de Concacaf para Municipal.

Esto ilusiona a Luis Fernando Tena, debido a que es ese el ambiente con el que el entrenador quiere afrontar los partidos que le quedan a la Selección Nacional para cumplir con el gran sueño mundialista. Guatemala entera está encendida.

Este mismo partido será trascendental para el desarrollo del Grupo B. Si el equipo guatemalteco gana, se prenderá a la competencia con Herediano. En caso de que pierda, abrirá mucho más la competencia y las chances estarán más repartidas.

