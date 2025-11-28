En Guatemala dan la noticia que nadie quería de Luis Fernando Tena mientras lo busca Costa Rica y ya le encontraron reemplazante: “Un candidato muy fuerte”

Guatemala atraviesa horas tumultuosas en la organización de su fútbol, justo tras el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026. El dolor de los aficionados por no conseguir el boleto a la gran cita se trasladó a las decisiones de las autoridades.

La Bicolor quedó en el tercer puesto del Grupo A, con las manos vacías al igual que El Salvador. Mientras tanto, Panamá se quedó con la clasificación directa a la Copa del Mundo y Surinam adquirió el boleto hacia el repechaje intercontinental.

Luis Fernando Tena es uno de los grandes interrogantes que tiene la Fedefut en la organización de su futuro inmediato. Todo parecía encaminado para renovar, pero las condiciones salariales impuestas parecen ser la principal obstrucción.

Ante esto, junto con la posibilidad de que Tena se incline por el ofrecimiento que le realizaría Costa Rica, la FFG ya le buscó un reemplazante. Varios nombres están en danza, pero uno suena como “un candidato muy fuerte”: es Jorge Luis Pinto.

Jorge Luis Pinto sería el reemplazante que Fedefut tiene para Luis Fernando Tena

Según la información publicada por Maxi Gregory Sports en su Facebook, no son muchas las horas que le quedan a Luis Fernando Tena para decidir. Si bien pidió hasta enero para dar una respuesta, sus tiempos se acortan. Todo parece dado.

Este mismo sitio da por hecho que Tena no continuará como director técnico de Guatemala, por lo que la Fedefut ya tiene un candidato fuerte a tomar el mando. Se trata del experimentado Jorge Luis Pinto, pretendido también por Nicaragua.

Pinto tiene 72 años y es oriundo de San Gil, Colombia. Se encuentra inactivo desde el 13 de marzo del 2025, cuando abandonó el banquillo del club Unión Magdalena. Llevó a Costa Rica a los cuartos de final del Mundial 2014, donde cayó en los tiros desde el punto del penal contra Países Bajos, el tercer puesto.

También fue preparador físico de la Selección Colombia, estuvo al mando del equipo de Honduras y de los Emiratos Árabes Unidos. Gran conocedor de los desafíos que se viven en Concacaf, armador de grupos y ordenador de plantillas.

Números de Tena como director técnico de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena arribó a Guatemala el 5 de noviembre del 2021, fecha desde la que dirigió un total de 59 partidos. Logró una media de puntos de 1,49. Como máximo grito, se hizo con la medalla de bronce de la Copa Oro 2025.