Tomás Rodríguez habló como nunca sobre Gustavo Herrera y su flojo paso por Saprissa: “Tengo más experiencia”

Después de un extenso culebrón a dos puntas que involucró a Olimpia de Paraguay, Tomás Rodríguez se convirtió en nuevo futbolista de Deportivo Saprissa. Llegó cedido a préstamo por un año desde Sporting San Miguelito y con grandes expectativas por lo demostrado en 2025 tanto en Monagas (Venezuela) como en la Selección de Panamá.

Contando lo hecho en ese período con ambas camisas, el delantero anotó 14 goles en 36 partidos. Una cifra que ilusiona al saprissismo de cara al Torneo Clausura 2026 luego de que su compatriota Gustavo Herrera, considerado una de las promesas del fútbol canalero, no estuviera a la altura.

Rodríguez fue presentado este lunes junto a los demás refuerzos, Bancy Hernández y Minor Díaz, y se confirmó que heredará el dorsal número 9 de Herrera, quien hace días entrena con Sporting, el club dueño de su ficha, mientras define su futuro.

¿Qué dijo Tomás Rodríguez sobre Gustavo Herrera?

En dicho evento, Tomás Rodríguez habló con la prensa y una de las preguntas que respondió fue si lo afectará el antecedente negativo de “Taivitín” en Saprissa: “No, no, es fútbol. Creo que son etapas. Gustavo es muy buen jugador, está en un proceso de crecimiento y le va a ir en el futuro de la mejor manera. Para mí no debe ser peso, yo tengo un poco más de experiencia. Con trabajo y sudando la camiseta estoy consciente de que me va a ir de la mejor manera”, afirmó.

“Gustavo es un chico en crecimiento. Vengo a aportar mi esfuerzo, mi granito de arena y espero ganarme, paso a paso, un puesto. Saprissa es un equipo grande, sabemos que siempre tiene que ganar títulos, está acostumbrado a eso”, añadió el ariete, quien afronta con 26 años uno de los mayores retos de su carrera justo en la antesala del Mundial 2026.

Tomás Rodríguez es el nuevo 9 de Saprissa. (Foto: Rafael Pacheco Granados / La Teja)

Sobre este tema habló Erick Lonnis, integrante del Comité Deportivo, quien aclaró que “hay derechos económicos, situaciones de las que no puedo hablar, hay un tema confidencial, pero Saprissa se verá beneficiado si va a la Copa del Mundo“. Y por último, volvió a tocar el caso del juvenil panameño. “Sporting ha reconocido que Saprissa es una institución con valores muy altos (…) Ellos están muy contentos por cómo defendimos a Gustavo Herrera“.