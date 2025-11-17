Es tendencia:
Nuevo DT en Guatemala: los dos ex técnicos de Costa Rica que compiten para reemplazar a Luis Fernando Tena

Después de no haber logrado la clasificación al Mundial 2026, la continuidad de Luis Fernando Tena en Guatemala no está confirmada.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico mexicano podría marcharse.
Luis Fernando Tena podría dejar de pertenecer a la Selección de Guatemala tras cuatro años de trabajo. El contrato del técnico mexicano con la federación finaliza en diciembre de 2025. Aún no hay una confirmación sobre una posible renovación del vínculo.

Desde los directivos, la postura que trascendió por parte del periodista Carlos Marín es que pretenden extender el acuerdo entre Tena y la Selección de Guatemala debido a que están contentos con su labor. Sin embargo, no hay un acuerdo hasta el momento con el estratega azteca.

Por este motivo, en Guatemala analizan variantes para ocupar el cargo que podría dejar Luis Fernando Tena en caso de que no renueve. Según la información de Radio La Red, hay tres candidatos preferidos para suceder al mexicano.

Los tres nombres que podrían suceder a Luis Fernando Tena en Guatemala

Estos son: Amarini Villatoro, actual DT de Xelajú y que ya conoce el puesto como entrenador de la selección chapina; Alexandre Guimaraes y Jorge Luis Pinto, ambos con experiencia en la Selección de Costa Rica.

Guimaraes y Pinto se encuentran sin trabajo. El tico-brasileño fue despedido de la Liga Deportiva Alajuelense este año y desde entonces no ha vuelto a trabajar. Además, confirmó que no volverá a dirigir en suelo tico, por lo que no sería imposible su llegada a Guatemala.

Jorge Luis Pinto, por su parte, vive una situación similar. No dirige desde marzo de este año, cuando dejó de pertenecer al Unión Magdalena de Colombia. Tiene una larga trayectoria en selecciones. Pasó por Emiratos Árabes Unidos, Honduras, Costa Rica y Colombia.

