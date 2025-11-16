Lo dijo sin rodeos: Jorge Luis Pinto expone los grandes errores del Piojo Herrera antes de que Costa Rica enfrente a Honduras

Jorge Luis Pinto conoce como pocos el camino mundialista de Centroamérica. Fue el arquitecto de la histórica Costa Rica que maravilló al planeta en Brasil 2014 y también llevó a Honduras hasta el repechaje rumbo a Rusia 2018, quedándose a un paso de la hazaña.

Hoy, el veterano entrenador vive el proceso hacia Norteamérica 2026 como espectador, pero no por eso deja de analizar con rigor. De cara al crucial duelo entre ticos y catrachos del martes, lanzó varios señalamientos al equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera.

Jorge Luis Pinto deja en evidencia al Piojo Herrera

A través de un video publicado en sus redes sociales, el técnico de 72 años desmenuzó los fallos que, desde su perspectiva, mantienen a la Tricolor prácticamente fuera de la pelea en la última jornada de la Eliminatoria.

“Quisiera hablar algo de Costa Rica. El fútbol se gana con el balón en los pies. Costa Rica debe mejorar su colectividad y su posesión de pelota. Igualmente su presión adelantada, para que no permita tanto contraataque, más si juega con línea de cinco”, señaló. Y agregó como recordatorio: “La línea de cinco no es para jugar atrás, es para jugar adelantados cuando se requiera; eso lo hicimos en 2014.”

El Piojo Herrera ha recurrido en repetidas ocasiones a una zaga de cinco defensores, pero los resultados en esta Eliminatoria han sido desastrosos. Pinto conoce de primera mano el potencial de ese esquema, ya que fue con una línea de cinco bien estructurada que Costa Rica sorprendió a Italia e Inglaterra en la Copa del Mundo de 2014.

Palabras para Reinaldo Rueda

El ex entrenador de la Tricolor también destacó el trabajo de su compatriota Reinaldo Rueda al mando de Honduras, dejando claro que el duelo será entre dos técnicos con filosofías bien definidas.

“Reinaldo sabe manejar mejor las posesiones zonales, los conceptos de bloque y que no será fácil para Costa Rica atacarlos. Costa Rica debe tener la tranquilidad y la confianza. Recuerden bien que tranquilidad no es lentitud y velocidad no es desesperación. Tienen que manejar esos conceptos para poder sacar provecho de los momentos del partido.”, señaló Pinto.