Jorge Luis Pinto señala al verdadero culpable de por qué Costa Rica y Honduras están fuera del Mundial 2026

Jorge Luis Pinto siempre es una voz muy escuchada en Costa Rica y Honduras, dos países en los que tuvo un buen paso, aunque con los catrachos no pudo clasificar al Mundial, peros si los hizo vibrar en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Ambas selecciones que dirigió Pinto se quedaron fuera de la Copa del Mundo 2026, al que ha generado mucho dolor en estos países, ya que la clasificada directa fue Haití.

Ante esto, Jorge Luis dio su punto de vista y el por qué los dos países de Centroamérica no consiguieron su clasificación.

¿Qué dijo Pinto de Costa Rica y Honduras luego de ser eliminados del Mundial 2026?

El colombiano señaló al verdadero culpable y entre línes asegura que fue Concacaf. Para Pinto el formato de las Eliminatorias no fue el indicado.

“No sé quién se dejó meter ese formato (de Concacaf). Diré una cosa: es durísimo, pero no pueden meter a Costa Rica y Honduras en un mismo grupo. No sé en qué cabeza cabe eso. Desde ahí perdieron su clasificación. Cuando no están México, Canadá y Estados Unidos, no cabe en la cabeza de nadie que se haya permitido eso”.

Esta es las razón que Jorge Luis ve y el motivo por el que Honduras y Costa Rica quedaron fuera. Esto toma más protagonismo cuando la única que clasificó fue Panamá.

Las otras eliminadas son Guatemala, El Salvador y Nicaragua, ya que los clasificados a la Copa del Mundo que se agregan a los panameños son Curazao y Haití. El repechaje lo van a jugar Jamaica y Surinam.