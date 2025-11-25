Brilló en un Mundial, dirigió a selecciones de Concacaf y reemplazaría al Fantasma Figueroa en Nicaragua: “Está en negociaciones”

Nicaragua vivió los últimos pasos de Marco Antonio Figueroa como entrenador, después del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026. Una vez finalizado el vínculo, las autoridades se dispusieron a buscarle un reemplazante a la altura.

La última actividad del Fantasma como seleccionador fue el más reciente acto de reconocimiento de la Selección Nacional. Además, se aprovechó el acto para dar el anuncio del nuevo Estadio Nacional de Fútbol Nacional. Es una gran noticia.

Figueroa firmará hoy mismo el finiquito de su contrato con La Pinolera. Por eso, algunos nombres aparecieron sobre la mesa. El que más fuerte sonó, fue el del colombiano Jorge Luis Pinto. Los aficionados se ilusionaron con esta chance.

Nicaragua estaría en negociaciones con Jorge Luis Pinto para que sea su técnico

Según reportes confirmados por diferentes medios, tales como Joserra Fut GT, Jorge Luis Pinto “está en negociaciones” con toda FENIFUT para comandar el barco hacia el Mundial 2030. Las esperanzas se renuevan después del fracaso.

Pinto tiene 72 años y es oriundo de San Gil, Colombia. Se encuentra inactivo desde el 13 de marzo del 2025, cuando abandonó el banquillo del club Unión Magdalena. Llevó a Costa Rica a los cuartos de final del Mundial 2014, donde cayó en los tiros desde el punto del penal contra Países Bajos, el tercer puesto.

También fue preparador físico de la Selección Colombia, estuvo al mando del equipo de Honduras y de los Emiratos Árabes Unidos. Gran conocedor de los desafíos que se viven en Concacaf, armador de grupos y ordenador de plantillas.

Los números del Fantasma Figueroa en la Selección Pinolera durante su ciclo

Marco Antonio Figueroa asumió el cargo de entrenador de Nicaragua el 14 de febrero del 2022. Dirigió un total de 41 partidos oficiales, con un promedio de puntos por encuentro de 1,34.