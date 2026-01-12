Es tendencia:
Roberto Hernández rompe el silencio y expone lo que tanto quería decir tras dejar Comunicaciones: “Me faltó…”

Mientras se prepara para su debut con Xelajú, el mexicano hizo referencia a lo que le faltó cuando dirigía Comunicaciones.

El paso de Roberto Hernández por Comunicaciones fue fugaz. El técnico mexicano asumió para iniciar el Torneo Apertura 2025 y rápidamente fue despedido después de la jornada 12 por malos resultados. Apenas pudo ganar tres encuentros, luego empató dos y perdió siete.

Por este motivo, la dirigencia de Comunicaciones no tuvo más remedio que interrumpir el vínculo y cesar de su cargo al ex Malacateco. En su lugar asumió Iván Franco Sopegno, quien dirigió de manera interina y que tampoco pudo revertir la situación.

Ahora que se prepara para su primer partido como DT de Xelajú, Hernández fue consultado por su estadía en el Albo y se mostró muy sincero a la hora de responder. El técnico azteca reveló qué le faltó para triunfar en uno de los más grandes de Guatemala.

Roberto Hernández confiesa qué le faltó para triunfar en Comunicaciones

En el programa F+, explicó las falencias que tuvo en esta experiencia: “Dejé de hacer cosas. Me culpo y lo digo abiertamente, me faltó ser más estricto, estar más de cerca con el jugador. Me faltó creer menos en la calidad del jugador y exigirle un poco más. Me gustaría no replicar esa parte, aprender de ese descalabro, ese fracaso“.

Además, aclaró que su nuevo equipo debe ser campeón: “Yo llegué con mucha ilusión y no me fue bien, ese es el aprendizaje. Me gustaría estar más cerca del jugador, exigirle mucho más, sabiendo y entendiendo que estamos en Xela que tiene que ser campeón“.

Xelajú iniciará su camino en el Torneo Clausura 2026 el próximo martes 20 de enero. Lo hará ante Aurora en condición de local. Además de la Liga Nacional, también jugará en febrero la Concachampions. En la Primera Ronda debutará contra los Rayados de Monterrey.

