En Guatemala confirman al técnico que nadie tenía en los planes para reemplazar a Luis Fernando Tena: “Un fútbol nunca antes visto”

Guatemala aún trata de asimilar el fracaso sufrido en las Eliminatorias al Mundial 2026. Quedar tercera en su grupo de la fase final no le permitió ni siquiera aspirar al repechaje. El gran sueño chapín terminó hecho añicos en los últimos juegos.

A raíz de el desgaste que generó esto, el puesto de Luis Fernando Tena quedó en duda. Su continuidad es una incógnita. El entrenador recibió una nueva oferta de la Fedefut, pero pidió tiempo hasta enero del 2026 para darles una respuesta.

Por ende, varios nombres aparecieron en el radar como sus posibles reemplazos. Uno de ellos sorprendió, debido a que nadie lo tenía en consideración para esto. Se trata del argentino Antonio Mohamed, el DT mejor conocido como El Turco.

Antonio Mohamed, el nuevo candidato de la Fedefut

Antonio Mohamed apareció como candidato a dirigir la Selección Nacional, tal como informó Maxi Gregory Sports a través de su cuenta oficial de Facebook. El técnico, reconocido por su gran labor en la Liga MX, dirige actualmente al Toluca.

Este sitio aseguró que Mohamed daría otro vuelo a Guatemala, con “un fútbol nunca antes visto”. Describieron a este director técnico como un hombre que “cuando se propone un reto, lo cumple”, y ese objetivo podría ser el Mundial.

La Fedefut estaría dispuesta a pagarle un buen sueldo, aunque no se conoció si el número igualaría al que tiene en la actualidad. Cabe destacar que es uno de los que mejor paga recibe en toda Concacaf. Multicampeón en el fútbol de México.

Números de Tena como director técnico de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena arribó a Guatemala el 5 de noviembre del 2021, fecha desde la que dirigió un total de 59 partidos. Logró una media de puntos de 1,49. Como máximo grito, se hizo con la medalla de bronce de la Copa Oro 2025.