Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Luis Fernando Tena recibe una noticia desde México que podría beneficiar a la Selección de Guatemala

El entrenador recibe novedades con respecto a uno de los legionarios.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Tena está atento a las novedades
© ESPNTena está atento a las novedades

El delantero guatemalteco José Franco confirmó su regreso a Alebrijes de Oaxaca de la Liga Expansión MX y lo hizo de la mejor manera posible: con un doblete determinante en la victoria ante Dorados de Sinaloa, por la octava jornada del campeonato.

Se confirma el partido de Guatemala en Europa contra una Selección Mundialista

ver también

Se confirma el partido de Guatemala en Europa contra una Selección Mundialista

Franco arrancó como titular y su impacto fue inmediato. Con dos anotaciones claves, lideró el triunfo 3-2 sobre el conjunto sinaloense, resultado que permite a su equipo escalar posiciones en la tabla y recuperar confianza en el certamen.

La primera conquista del atacante llegó al minuto 24, cuando definió para colocar el 1-0 momentáneo. Sin embargo, Dorados reaccionó rápido y al 28 consiguió la igualdad, en un encuentro que desde temprano mostró intensidad y alternativas en el marcador.

Ya en la segunda parte, el guatemalteco volvió a hacerse presente. Franco firmó el 2-2 parcial, un gol que no solo significó el empate, sino que también marcó el impulso anímico para que Alebrijes fuera en busca del triunfo. La victoria se selló al minuto 91 por intermedio de Missael Morales, desatando la celebración local.

Tweet placeholder

Con este resultado, Alebrijes se ubica en la octava posición con nueve puntos y mantiene vivas sus aspiraciones de pelear por los puestos de clasificación. En la próxima jornada, el equipo oaxaqueño visitará a Club Irapuato, en un duelo que pondrá a prueba su regularidad.

Publicidad
A Europa: Guatemala concretará amistosos de lujo ante selecciones mundialistas

ver también

A Europa: Guatemala concretará amistosos de lujo ante selecciones mundialistas

En lo personal, José Franco sabe que cada actuación cuenta. El delantero apunta a tener un buen rendimiento en México que le permita volver a ser considerado por Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala. En medio de un nuevo proceso, el atacante sueña con convertirse en una de las novedades de la azul y blanco.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fue campeón con LDA, dio el salto a Europa y hoy vale €3,5 millones
Costa Rica

Fue campeón con LDA, dio el salto a Europa y hoy vale €3,5 millones

Cosechaba piñas en Costa Rica, dio el salto a Europa y hoy se acerca a La Sele: "No me rendí"
Costa Rica

Cosechaba piñas en Costa Rica, dio el salto a Europa y hoy se acerca a La Sele: "No me rendí"

Kenay Myrie enfrenta la noticia que golpea su futuro: "Me habría gustado seguir"
Costa Rica

Kenay Myrie enfrenta la noticia que golpea su futuro: "Me habría gustado seguir"

Fue campeón con Saprissa, se había retirado joven y ahora otro club de Costa Rica apuesta por él
Deportivo Saprissa

Fue campeón con Saprissa, se había retirado joven y ahora otro club de Costa Rica apuesta por él

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo