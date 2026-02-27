Luis Fernando Tena recibe una noticia desde México que podría beneficiar a la Selección de Guatemala

El delantero guatemalteco José Franco confirmó su regreso a Alebrijes de Oaxaca de la Liga Expansión MX y lo hizo de la mejor manera posible: con un doblete determinante en la victoria ante Dorados de Sinaloa, por la octava jornada del campeonato.

ver también Se confirma el partido de Guatemala en Europa contra una Selección Mundialista

Franco arrancó como titular y su impacto fue inmediato. Con dos anotaciones claves, lideró el triunfo 3-2 sobre el conjunto sinaloense, resultado que permite a su equipo escalar posiciones en la tabla y recuperar confianza en el certamen.

La primera conquista del atacante llegó al minuto 24, cuando definió para colocar el 1-0 momentáneo. Sin embargo, Dorados reaccionó rápido y al 28 consiguió la igualdad, en un encuentro que desde temprano mostró intensidad y alternativas en el marcador.

Ya en la segunda parte, el guatemalteco volvió a hacerse presente. Franco firmó el 2-2 parcial, un gol que no solo significó el empate, sino que también marcó el impulso anímico para que Alebrijes fuera en busca del triunfo. La victoria se selló al minuto 91 por intermedio de Missael Morales, desatando la celebración local.

Tweet placeholder

Con este resultado, Alebrijes se ubica en la octava posición con nueve puntos y mantiene vivas sus aspiraciones de pelear por los puestos de clasificación. En la próxima jornada, el equipo oaxaqueño visitará a Club Irapuato, en un duelo que pondrá a prueba su regularidad.

Publicidad

Publicidad

ver también A Europa: Guatemala concretará amistosos de lujo ante selecciones mundialistas

En lo personal, José Franco sabe que cada actuación cuenta. El delantero apunta a tener un buen rendimiento en México que le permita volver a ser considerado por Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala. En medio de un nuevo proceso, el atacante sueña con convertirse en una de las novedades de la azul y blanco.