Ana Lucía Martínez causa ilusión de cara a afrontar la Eliminatoria Mundialista con Guatemala

La Selección Femenina de Guatemala regresa mañana a la acción en la Eliminatoria Mundialista, cuando reciba a Granada por la segunda jornada del Grupo C. El combinado nacional quiere dar otro paso firme rumbo a la clasificación, con la ilusión intacta tras su debut triunfal.

ver también Se confirma el partido de Guatemala en Europa contra una Selección Mundialista

La gran referente del equipo, Ana Lucía Martínez, se mostró confiada en poder sumar tres puntos más. La atacante, actual jugadora del Cruz Azul Femenil, y considerada la mejor futbolista de la historia de Guatemala, expresó su entusiasmo por volver a vestir la azul y blanco. “Estoy nerviosa, emocionada y ansiosa porque se vienen partidos complicados, pero estamos convencidas de que podemos hacer las cosas bien”, afirmó.

“Me siento bien, tranquila, en casa. A pesar de que no hemos entrenado mucho tiempo juntas, hay un gran grupo, nos conocemos y existe un equilibrio entre experiencia y juventud”, añadió Analu, resaltando la unidad del plantel como uno de los puntos fuertes de la selección.

Sobre el rival caribeño, Martínez fue clara: “No los conocemos mucho, pero debemos enfocarnos en lo nuestro, adaptarnos al sistema y pensar partido a partido. Si perdemos un punto, puede pesar al final”. Un mensaje que refleja la mentalidad competitiva con la que Guatemala afronta esta fase.

La azul y blanco inició su camino con victoria ante Selección femenina de Bermudas, resultado que fortaleció la confianza del grupo. Ahora, buscarán mantener el paso perfecto para conservar intactas sus aspiraciones de clasificación.

ver también A Europa: Guatemala concretará amistosos de lujo ante selecciones mundialistas

Después del duelo ante Granada, Guatemala cerrará la fase de grupos como visitante frente a Selección femenina de Islas Caimán y Selección femenina de Costa Rica. El camino no será sencillo, pero con Ana Lucía Martínez como estandarte, la ilusión mundialista sigue más viva que nunca.

Publicidad