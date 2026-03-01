Es tendencia:
Guatemala

El futbol de Guatemala envuelto en un escándalo por una denuncia de insultos racistas

Los chapines se ven envuelto en un capítulo polémico.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Polémica en el futbol chapín
El fútbol guatemalteco vuelve a quedar bajo la sombra de la discriminación racial. La Junta Directiva de Huehuetecos FC denunció públicamente insultos racistas contra su jugador Kervin García, ocurridos durante el encuentro de este domingo frente a Chichicasteco FC en el Estadio Municipal Tzocoma. Según el club verdeamarillo, el defensor fue blanco de agresiones verbales provenientes de la afición local.

A través de un comunicado oficial, la institución expresó su profunda indignación. “Lamentamos profundamente los insultos racistas dirigidos a nuestro jugador Kervin García por parte de la afición de Chichicasteco. Este tipo de conductas no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad”, señaló el club, dejando clara su postura de rechazo absoluto al racismo.

Huehuetecos FC reafirmó además su compromiso con el respeto, la igualdad y la tolerancia, valores que, aseguran, deben prevalecer tanto dentro como fuera del terreno de juego. La directiva considera que estos hechos manchan el espectáculo y atentan contra la integridad del futbolista, quien desempeña funciones defensivas y ha sido pieza clave en el esquema del equipo.

Ahora se espera la postura oficial de Chichicasteco FC, así como el reporte arbitral de Ever Roblero, quien dirigió el compromiso y deberá aclarar si escuchó o no los insultos denunciados. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la discriminación en el balompié nacional.

Últimos episodios de racismo a nivel mundial

Este episodio se suma a otros casos recientes en la región. En El Salvador, el duelo entre CD FAS y Luis Ángel Firpo estuvo marcado por los insultos racistas denunciados por el colombiano Andrés Morales, generando un debate que aún continúa en el ámbito disciplinario.

A nivel internacional, uno de los casos más mediáticos fue el que involucró a Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, reflejo de que el racismo en el fútbol sigue siendo un problema global. La exigencia es clara: autoridades, clubes y aficionados deben asumir un rol activo para erradicar de una vez por todas cualquier manifestación de odio en las gradas.

