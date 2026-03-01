El Fantasma Figueroa y Comunicaciones reciben trago amargo un día después de alejarse de la zona del descenso

El Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala vivió una jornada vibrante en el Estadio Winston Pineda Gudiel, donde Deportivo Achuapa, dirigido por el mexicano Rafael Loredo, recibió a Cobán Imperial del uruguayo Martín García. El compromiso era clave para el llamado “Príncipe Azul”, que buscaba recuperar el liderato tras haberlo cedido momentáneamente.

Un día antes, Comunicaciones FC había tomado la cima gracias a su victoria 1-3 en condición de visitante frente a Deportivo Guastatoya. Ese resultado colocó a los cremas en la primera posición y desplazó a Cobán al segundo lugar, aumentando la presión sobre los cobaneros en su visita a territorio jutiapaneco.

Sin embargo, el golpe sobre la mesa llegó temprano. Apenas al minuto 6, Cobán Imperial ejecutó un contragolpe letal que culminó con un certero tanto de Uri Amaral, firmando el 0-1 que silenció el estadio. Fue una muestra de eficacia y contundencia de un equipo que ha hecho de la regularidad su principal virtud en el torneo.

Achuapa intentó reaccionar, pero careció de profundidad y claridad en los metros finales. El conjunto oriental no logró romper el orden defensivo del rival y terminó cediendo tres puntos vitales. Con este resultado, Cobán Imperial recupera el liderato tras la fecha 10 y confirma que es, hasta ahora, el equipo más sólido de la fase regular.

Comunicaciones con paso firme

Por su parte, los cremas dirigidos por Marco Antonio Figueroa, conocido como el “Fantasma”, quedan como escoltas en la tabla. Aunque no pudieron sostener la cima, su repunte en las últimas jornadas los ha consolidado como protagonistas, dejando atrás las preocupaciones iniciales relacionadas con la zona del descenso de la cual están seis puntos alejados.

El campeonato no da respiro y Comunicaciones ya cambia el chip para enfocarse en la fecha 11, donde enfrentará a Deportivo Malacateco. La lucha por el liderato promete emociones fuertes, con un Cobán decidido a defender su trono y unos albos que no renuncian a recuperar la cima en las próximas jornadas.

