Honduras

“Debe mejorar”: Rambo de León revela el secreto que pocos conocían y que pone en la mira a Dereck Moncada

El exjugador hondureño se refirió al buen momento que atraviesa Dereck Moncada en Colombia con el Internacional de Bogotá.

José Rodas

Por José Rodas

Dereck Moncada es uno de los máximos goleadores del torneo de Colombia. Foto: Instagram Dereck Moncada.
Dereck Moncada es en la actualidad el mejor legionario de Honduras y su destacado paso con el Internacional de Bogotá en Colombia, le sigue ganando enteros para convertirse en jugador de exportación europea.

A sus 18 años de edad, Dereck Moncada sorprende con su capacidad goleadora, así como por su madurez dentro y fuera de la cancha. Aspectos que reveló Julio César “Rambo” de León.

La leyenda del fútbol hondureño reveló que él junto a Mario Moncada son los consejeros de Dereck Moncada y pasa pendiente de cada uno de sus partidos para posteriormente enumerar las debilidades que posee.

“Ya estoy atrás de él. El mismo abuelo Mario Moncada, que está ahí atrás de él. Le hablo, le mando ahí un par de sugerencias. Y todo porque veo los partidos de él, qué es lo que tiene que mejorar. Y el chico lo está haciendo humildemente. Él tiene velocidad, tiene potencia, tiene resistencia, tiene salto, tiene sobre todo hambre”, dijo “Rambo” en un live de TikTok con Mario Martínez, exjugador de Real España.

Lo que debe mejorar Dereck Moncada

El“Rambo” de la gente opinó que Dereck Moncada debe mejorar su pierna izquierda, ya que un jugador ambidiestro tiene la capacidad para jugar en cualquier parte del mundo.

“¿Qué es lo que tiene que seguir mejorando? La izquierda. Porque el jugador que es ambidiestro, se muere la risa donde, en cualquier parte del mundo”, aseguró.

