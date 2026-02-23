Tiene 18 años, lo había convocado El Salvador pero ahora todo cambiará y Luis Fernando Tena se ilusiona: “Jugará con Guatemala”

Con apenas 18 años, Emir Ponciano vuelve a estar en el centro de la escena tras un giro importante en su carrera internacional. El juvenil, que en su momento fue considerado por selecciones de El Salvador, ahora apunta a vestir los colores de Guatemala.

Luis Fernando Tena ahora también podría ver con optimismo la posibilidad de sumarlo al proceso, entendiendo que se trata de un futbolista con proyección y experiencia en el extranjero.

La nueva decisión de Emir Ponciano

Desde la Liga Nacional GT, se dio a conocer que Emir Ponciano, de apenas 18 años, tomó una decisión clave para su futuro internacional y defenderá los colores de la Selección sub-20 de Guatemala. El atacante, que milita actualmente en LAFC II, vuelve así al proceso chapín tras haber formado parte anteriormente de categorías juveniles del país.

“Emir Ponciano jugará en Guatemala. En exclusiva, con tan solo 18 años el jugador de LA FC II jugará con la Sub-20 de Guatemala”, publicó Liga Nacional GT en sus redes.

Emir Ponciano con LAFC II

Ponciano había tenido participación previa con la Sub-17 guatemalteca, aunque posteriormente dejó de ser considerado por el entonces seleccionador Marvin Cabrera. Gracias a su doble nacionalidad, el atacante recibió más tarde un llamado de la Selección sub-21 de El Salvador, con la que disputó los Juegos Centroamericanos.

La ausencia de Emir en la más reciente convocatoria salvadoreña generó sorpresa entre los aficionados, pero la explicación llegó rápidamente: el delantero optó por regresar al proyecto guatemalteco, donde será considerado nuevamente en las próximas listas de la Sub-20.

El regreso a la Selección de Guatemala

Su decisión marca un regreso al punto de partida de su carrera internacional y refuerza al combinado juvenil chapín. Cabe recordar que el atacante dio un paso importante en enero al firmar su primer contrato profesional con LAFC II, tras completar su formación en la academia del club angelino.

Ahora, Ponciano buscará consolidar su crecimiento tanto a nivel de clubes como con Guatemala, apuntando a convertirse en una pieza relevante del proceso juvenil.