En Guatemala se encienden las alarmas con Luis Fernando Tena mientras se complica la renovación: “¿Y ahora qué hacemos?”

Guatemala se encuentra en un momento de suma sensibilidad tras fracasar en las recientes Eliminatorias al Mundial 2026. Muchas piezas se movieron por si solas en estos días, mientras que otras aguardan confirmaciones. Demasiadas dudas.

La Bicolor quedó en el tercer lugar del Grupo A de Concacaf, por lo que no llegó a su gran objetivo. Panamá lideró la división y se hizo con el boleto directo, con Surinam como escolta y clasificado al repechaje. El Salvador cerró este cuarteto.

En base a esto, se puso en duda la continuidad de Luis Fernando Tena al mando del equipo. Los rumores indican que su renovación contractual está encaminada, pero no existen certezas sobre la misma. El tiempo pasa y las opciones también.

ver también “No me interesa”: Guatemala recibe una respuesta definitiva que no esperaba en plena negociación con Luis Fernando Tena

Guatemala no tiene segundas opciones para reemplazar a Luis Fernando Tena

En el más reciente video del canal La Pizarra GT, se planteó como interrogante qué sucederá en caso de que no renueve Luis Fernando Tena. Al no existir un Plan B, Guatemala podría quedar mal parada si sucede un evento inesperado.

“Si Tena se va, ya fue, queda en el pasado ¿Y ahora qué hacemos con la Selección? El año que viene si tendremos competición. Después del Mundial, viene la Nations League en donde no podemos dar el lujo de relajarnos, porque debemos mantener la Liga A. Eso nos debe dar el paso a las Eliminatorias a Copa Oro“, sentenció.

Actualmente, Tena se encuentra en México junto a su familia. Su contrato vence con la finalización del corriente mes de noviembre y pidió tiempo hasta enero del 2026 para dar una respuesta definitiva. En medio, Costa Rica mostró su interés.

Publicidad

Publicidad

ver también Desde Guatemala confirman la decisión final de Luis Fernando Tena ante la búsqueda de Costa Rica: “Dirá que sí”

Números de Tena como director técnico de la Selección Nacional

Luis Fernando Tena arribó a Guatemala el 5 de noviembre del 2021, fecha desde la que dirigió un total de 59 partidos. Logró una media de puntos de 1,49. Como máximo grito, se hizo con la medalla de bronce de la Copa Oro 2025.