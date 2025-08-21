“Desestabilizar al plantel”: Marquense rompe el silencio sobre la salida de Hernán Medford a Herediano de Costa Rica

El Club Deportivo Marquense decidió romper el silencio tras las recientes acusaciones sobre procesos legales en su contra por parte de algunos exjugadores, quienes reclaman bonos y premios pendientes del Torneo Clausura 2025. La Junta Directiva de los leones fue tajante al afirmar que el club no mantiene deudas y que estos señalamientos buscan únicamente desestabilizar al plantel en un momento clave de la temporada.

ver también Queda en el olvido: Marquense sorprende al tomar su primera decisión tras la salida de Hernán Medford a Herediano

La dirigencia lamentó que esta situación surja justo cuando el equipo intenta consolidarse en el Apertura 2025, recalcando que los jugadores actuales y el cuerpo técnico deben mantenerse al margen de disputas que, según su versión, carecen de fundamento. “Estamos al día con nuestras responsabilidades”, enfatizaron los dirigentes en un comunicado

Marquense cumple con Hernán Medford

Uno de los puntos que más ruido generaba era la supuesta deuda con el técnico costarricense Hernán Medford y su asistente José Ovares, quienes semanas atrás dejaron al equipo para unirse al Club Sport Herediano de Costa Rica. Sin embargo, la directiva aseguró que esa versión es falsa.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con el club, tanto Medford como Ovares recibieron su finiquito respectivo, cumpliendo así con las obligaciones contractuales. “No hay ninguna deuda pendiente con ellos”, reiteró la institución, buscando cerrar el capítulo y evitar especulaciones sobre incumplimientos.

Publicidad

La directiva insistió en que su enfoque debe seguir siendo el terreno de juego y pidió a la afición respaldar al equipo en este momento, esto en medio del eco que aún causa la polémica salida de Hernán Medford quien fue el encargado de conformar el plantel.

Publicidad

ver también Saprissa aparece en el medio: Hernán Medford revela lo que nadie esperaba a horas de volver a Herediano

En lo deportivo, los leones de San Marcos ya piensan en su siguiente desafío en el Apertura 2025. Bajo la dirección interina de Horacio González, Marquense se prepara para enfrentar este domingo a Malacateco, en un duelo correspondiente a la sexta jornada del campeonato.