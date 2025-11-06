Es tendencia:
“Tengo la capacidad para asumir”: Hernán Medford confirma su próximo desafío y sorprende a todos en Costa Rica

Después de su paso por Herediano, Medford está muy cerca de volver a la dirección técnica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Pelícano se prepara para su próximo reto.
Hernán Medford dejó de pertenecer al Club Sport Herediano en este Apertura 2025 de la Liga Promérica. El Pelícano fue destituido de su cargo por malos resultados hace dos meses y desde entonces se encuentra sin trabajo como DT.

En todo ese tiempo, Medford se mantuvo como conductor en un programa de televisión y realizó varias clínicas para ligas menores, pero no fue vinculado a ningún puesto como entrenador hasta ahora.

En las últimas horas, el ex Marquense y Herediano fue relacionado con mucha fuerza al banquillo de la Selección de Nicaragua. Y es que los Pinoleros no continuarían con el Fantasma Figueroa después de las Eliminatorias. Por eso, Medford apareció como posible reemplazante, según reveló La Prensa Nicaragua.

Hernán Medford confirma su próximo reto como entrenador

En medio de estos rumores, los cuales confirmó que son reales, Medford mantuvo una entrevista con La Nación y afirmó que tiene como objetivo dirigir en una Copa del Mundo.

Un Mundial es una meta. Me queda un buen tiempo como entrenador; quiero lograr esa meta. Con lo que he hecho y con el tiempo que tengo en el banquillo, sé que tengo la capacidad para asumir ese reto”, aseguró el entrenador.

Y agregó sobre su posible llegada a la Selección de Nicaragua: “Los que andan buscando son los representantes, pero más allá de eso no hay nada de momento. Si suena el nombre es por algo. Por lo menos analizan el currículum de uno, y hay capacidad para hacerle frente a un proyecto de ese tipo”.

Además, dijo que siguió de cerca a Nicaragua: “Logró incomodar, es una selección que complicó y puede seguir complicando. Eso demuestra su crecimiento. Cuando uno llega a una Selección, lo ideal es iniciar de cero, porque eso da tiempo para coordinar todo el proceso. Sería bonito comenzar apenas termine el actual”.

