El Club Sport Herediano volvió a agitar su banquillo tras la sorpresiva derrota 2-1 ante Diriangén en la segunda jornada de la Copa Centroamericana. Apenas cuatro partidos duró Pablo Salazar como entrenador del cuadro florense, antes de que Jafet Soto decidiera ponerle punto final a su breve ciclo.

Lejos de perder tiempo, el presidente del bicampeón de Costa Rica ya está moviendo fichas. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el principal candidato para asumir las riendas del equipo es Hernán Medford, un viejo conocido del fútbol nacional y del propio Herediano, donde ya fue campeón como técnico.

El “Pelícano” apenas acaba de comenzar su participación en el Torneo Apertura 2025, en el que no le había ido bien porque en tres partidos solamente ha sumado dos empates y una derrota, además que su contrato acaba de ser renovado.

La cláusula secreta que acerca a Hernán Medford a Herediano

La Junta Directiva de Marquense y Hernán Medford firmaron extensión de contrato hace unas semanas, en especial tras confirmar su permanencia en la Liga Nacional. Pero en uno de los términos se fijó la cláusula de que si el entrenador tenía un mejor ofrecimiento podría darse su recisión.

Esto tomando en cuenta que la situación de los Leones también se mantiene en hermetismo por el caso de Xinabajul-Huehue, el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y la Federación de Futbol de Guatemala (FFG). Por lo que esta facilidad podría ser aprovechada por el entrenador costarricense ante la oferta recibida por Herediano.

Marquense tiene como prioridad la continuidad del tico, en especial porque ya conoce el equipo, construyó el plantel y es de confianza. Sin embargo, tienen todo en contra. Y en caso de no darse su continuidad, comenzarán a analizar otras carpetas.