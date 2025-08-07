Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Hernán Medford está a un paso de Herediano, pero Marquense no lo quiere soltar: la cláusula secreta que puede marcar su futuro

Los florenses tienen todo listo para la contratación de Hernán Medford, aunque Marquense se ilusiona con retenerlo.

javier pineda

Por Javier Pineda

Hernán Medford sería el nuevo técnico de Herediano: esto falta para destrabar su salida de Marquense
Hernán Medford sería el nuevo técnico de Herediano: esto falta para destrabar su salida de Marquense

El Club Sport Herediano volvió a agitar su banquillo tras la sorpresiva derrota 2-1 ante Diriangén en la segunda jornada de la Copa Centroamericana. Apenas cuatro partidos duró Pablo Salazar como entrenador del cuadro florense, antes de que Jafet Soto decidiera ponerle punto final a su breve ciclo.

Lejos de perder tiempo, el presidente del bicampeón de Costa Rica ya está moviendo fichas. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el principal candidato para asumir las riendas del equipo es Hernán Medford, un viejo conocido del fútbol nacional y del propio Herediano, donde ya fue campeón como técnico.

El “Pelícano” apenas acaba de comenzar su participación en el Torneo Apertura 2025, en el que no le había ido bien porque en tres partidos solamente ha sumado dos empates y una derrota, además que su contrato acaba de ser renovado.

Publicidad

La cláusula secreta que acerca a Hernán Medford a Herediano

La Junta Directiva de Marquense y Hernán Medford firmaron extensión de contrato hace unas semanas, en especial tras confirmar su permanencia en la Liga Nacional. Pero en uno de los términos se fijó la cláusula de que si el entrenador tenía un mejor ofrecimiento podría darse su recisión.

Mensaje para el próximo DT: Marcel Hernández resumió en apenas 8 palabras el gran problema de Herediano

ver también

Mensaje para el próximo DT: Marcel Hernández resumió en apenas 8 palabras el gran problema de Herediano

Esto tomando en cuenta que la situación de los Leones también se mantiene en hermetismo por el caso de Xinabajul-Huehue, el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y la Federación de Futbol de Guatemala (FFG). Por lo que esta facilidad podría ser aprovechada por el entrenador costarricense ante la oferta recibida por Herediano.

Publicidad

Marquense tiene como prioridad la continuidad del tico, en especial porque ya conoce el equipo, construyó el plantel y es de confianza. Sin embargo, tienen todo en contra. Y en caso de no darse su continuidad, comenzarán a analizar otras carpetas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jafet no es el favorito: Kevin Jiménez revela cómo está la carrera entre los 4 candidatos para reemplazar a Salazar
Costa Rica

Jafet no es el favorito: Kevin Jiménez revela cómo está la carrera entre los 4 candidatos para reemplazar a Salazar

Una gran sorpresa: Hernán Medford recibe ayuda inesperada desde Panamá
Costa Rica

Una gran sorpresa: Hernán Medford recibe ayuda inesperada desde Panamá

Jugó en Saprissa y en la Selección de Costa Rica y no dudó en mostrar su apoyo a Hernán Medford
Costa Rica

Jugó en Saprissa y en la Selección de Costa Rica y no dudó en mostrar su apoyo a Hernán Medford

Guatemala se sorprende: Sebastián Bini a otro grande de Centroamérica
Guatemala

Guatemala se sorprende: Sebastián Bini a otro grande de Centroamérica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo