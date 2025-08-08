Saprissa aparece en el medio: Hernán Medford revela lo que nadie esperaba a horas de volver a Herediano

Club Sport Herediano dio a conocer el jueves que Pablo Salazar no seguiría siendo su entrenador y ante esto la dirigencia que encabeza Jafet Soto comenzó a buscar candidatos para sustituirlo, siendo el nombre de Hernán Medford el que más le gustó y está a un paso de poderlo cerrar.

Medford actualmente se encuentra vinculado a Marquense de Guatemala, club con el que salvó la categoría la temporada pasada y gracias a su buena relación con la dirigencia, así como una cláusula, está cerca de rescindir su contrato, detalles que el mismo Pelícano se encargó de aclarar.

¿Hernán Medford dirigirá a Herediano? Saprissa aparece en el medio

“Hablemos claro, con palabras claras, no tuve interés de irme, solamente me buscó un equipo de Costa Rica, tal como sucedió hace cinco meses“, explicó en referencia a cuando Saprissa cuando despidió a José Giacone. “Pero me quedé acá y logramos cosas buenas, la permanencia, y así ahora vino otro club”, dijo Medford este viernes tras terminar el entreno del equipo.

Sobre los contactos con Herediano indicó: “Hoy me vuelven a buscar, estamos hablando, viendo, es un equipo grande, pero son opciones que salen, así es el futbol y gracias a lo que se ha hecho a Marquense es porque lo buscan a uno, por lo que si me toca agradecer acá esta oportunidad que me ha dado, pero es un mensaje para otros equipos que a cualquiera lo pueden buscar”.

“Esto se dio ayer, me buscaron luego que ellos perdieran el miércoles y está la posibilidad. Está avanzado el tema, pero al 100% hay ciertas cosas que arreglar, pero hay que entender, así es el futbol, son oportunidades que salen y que en esta profesión tan corta hay que aprovechar”, agregó.

Aunque no lo confirma es casi un hecho que emprenderá su vuelo a su país: “Esto es gracias a lo bien que se ha hecho en Marquense, se está dando valor a lo que se está haciendo en Guatemala, es parte del futbol”.

Hernán Medford se reunirá hoy en la noche con la dirigencia de Marquense, en la que definirá los últimos detalles de su contrato, así como definir si dirigirá o no el partido del domingo contra Cobán Imperial.