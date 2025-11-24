La Selección de Guatemala podría sumar a un nuevo legionario a partir del próximo año, cuando regrese la actividad de selecciones. Desde Israel, un futbolista de 18 años se mostró interesado en representar al seleccionado chapín.

Este lunes, se filtró que un lateral izquierdo que entrena con el primer equipo del Maccabi Tel Aviv, club más grande de Israel, “está interesado en jugar con Guatemala y cuenta con sus papeles chapines“.

Se trata de Guy Reich, que juega habitualmente en la academia del Maccabi Tel Aviv en Europa, ya que todo Israel participa en las competencias de la UEFA, algo que sucede desde 1991.

La información de la cuenta Guerreros GT, además, explica que Reich formó parte del seleccionado israelí. Por este motivo, Guatemala debe acelerar para quedarse con un futbolista que a sus 18 años espera por su oportunidad como profesional.

En Guatemala están al tanto de Guy Reich

Según comentó el scout guatemalteco, Les Guti, esta información sobre Guy Reich fue enviada a la Federación de Fútbol de Guatemala y confirmó que “lo quieren ver para el comienzo del próximo año“.

Teniendo en cuenta su edad y la cantidad de legionarios que está sumando el seleccionado sub-20, no sería descabellado que el DT Marvin Cabrera lo convoque para los próximos llamados del combinado chapín. Está claro que lo seguirán de cerca.