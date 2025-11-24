Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Guatemala

Nació en Israel, juega en Europa y quiere representar a la Selección de Guatemala: “Está interesado”

El seleccionado guatemalteco podría recibir a un nuevo legionario tras el interés del futbolista nacido en Israel.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Guatemala podría sumar un nuevo legionario.
© FFGGuatemala podría sumar un nuevo legionario.

La Selección de Guatemala podría sumar a un nuevo legionario a partir del próximo año, cuando regrese la actividad de selecciones. Desde Israel, un futbolista de 18 años se mostró interesado en representar al seleccionado chapín.

Este lunes, se filtró que un lateral izquierdo que entrena con el primer equipo del Maccabi Tel Aviv, club más grande de Israel, “está interesado en jugar con Guatemala y cuenta con sus papeles chapines“.

Se trata de Guy Reich, que juega habitualmente en la academia del Maccabi Tel Aviv en Europa, ya que todo Israel participa en las competencias de la UEFA, algo que sucede desde 1991.

En Guatemala le ponen nombre y apellido al reemplazante de Luis Fernando Tena en la Selección: “Es un gran candidato”

ver también

En Guatemala le ponen nombre y apellido al reemplazante de Luis Fernando Tena en la Selección: “Es un gran candidato”

La información de la cuenta Guerreros GT, además, explica que Reich formó parte del seleccionado israelí. Por este motivo, Guatemala debe acelerar para quedarse con un futbolista que a sus 18 años espera por su oportunidad como profesional.

En Guatemala están al tanto de Guy Reich

Según comentó el scout guatemalteco, Les Guti, esta información sobre Guy Reich fue enviada a la Federación de Fútbol de Guatemala y confirmó que “lo quieren ver para el comienzo del próximo año“.

Publicidad

Teniendo en cuenta su edad y la cantidad de legionarios que está sumando el seleccionado sub-20, no sería descabellado que el DT Marvin Cabrera lo convoque para los próximos llamados del combinado chapín. Está claro que lo seguirán de cerca.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Intervención de la FIFA: Saprissa recibe el aviso que puede transformar al club para siempre
Deportivo Saprissa

Intervención de la FIFA: Saprissa recibe el aviso que puede transformar al club para siempre

Luis Fernando Suárez elogia a Panamá y le pega un golpe bajo a Costa Rica por quedarse sin Mundial 2026: “Van a aprender”
Concacaf

Luis Fernando Suárez elogia a Panamá y le pega un golpe bajo a Costa Rica por quedarse sin Mundial 2026: “Van a aprender”

¿Quién es Federico Serrano, el nuevo gerente de Saprissa?
Deportivo Saprissa

¿Quién es Federico Serrano, el nuevo gerente de Saprissa?

Bombazo confirmado: Saprissa anuncia la incorporación que sacude a los morados
Deportivo Saprissa

Bombazo confirmado: Saprissa anuncia la incorporación que sacude a los morados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo