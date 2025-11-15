La Selección de Costa Rica está pasando por su peor momento desde que llegó el Piojo Herrera a la dirección técnica. La Sele depende de un milagro para clasificar al Mundial 2026 y el técnico mexicano está en la cuerda floja, ya que si no consigue el objetivo se irá.

Todo dependerá de lo que pase el martes ante Honduras y también el resultado que se de entre Haití y Nicaragua. Si gana, La Sele no tiene asegurada su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Si suma de a tres y Haití también, debería sacar cuentas para clasificar al repechaje.

Uno de los técnicos con más experiencia en Costa Rica, como lo es Hernán Medford, dio su mirada sobre lo que está pasando en el seleccionado tico y también le apuntó a los extranjeros que trabajan en la Fedefútbol. Uno de ellos es Ignacio Hierro, director de selecciones nacionales.

La dura denuncia de Hernán Medford que sacude a Costa Rica

El ex Herediano tiró sin piedad con una dura denuncia que sonará en La Sele. “Ahorita no hay identificación con el país; la Federación parece ‘antitica’, solo extranjeros que no han hecho nada, pero que se llevarán la plata cuando el fracaso se consume”, sentenció sobre las decisiones de la Fedefútbol en una entrevista con La Nación.

Como solución a este problema con la falta de identificación, el Pelícano propuso lo siguiente: “Debemos tratar de mejorar. La clave es trabajar con gente que conoce el medio. Debemos fortalecer las divisiones menores, no entiendo cómo no ven esa parte. Hay que fortalecer las divisiones menores porque ir a las Copas del Mundo menores es esencial. Pero hay que buscar gente del medio: en Costa Rica hay gente muy preparada, pero que se sienta la camisa puesta“.

Cuando le preguntaron de quién es la culpa de este panorama complicado, contestó: “De todos. Nuestro fútbol no planifica, y eso es más que evidente. Vea: nuestra selección menor fue a un Mundial y nadie los asesoró. ¿Tenemos un coordinador que marque el camino? No. La Federación está llena de gente que no se pone la camiseta, además de extranjeros que demuestran que no hay confianza en los ticos. Los que podemos defender nuestro fútbol somos los ticos, pero en la Federación las decisiones son erróneas“.

