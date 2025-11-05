Wanchope y Hernán Medford pelean por un lugar para volver a dirigir lejos de Costa Rica: “Están muy interesados”

A la Selección de Nicaragua le resta jugar dos partidos, contra Honduras y Haití, para finalizar su participación en las Eliminatorias Concacaf sabiendo que no tiene chances de clasificar al Mundial 2026. Y también, que sería inminente la partida de su entrenador, Marco Antonio Figueroa.

La FENIFUT (Federación Nicaragüense de Fútbol) evaluará la situación del chileno a fin de año, pero lo más probable es que no renueve su contrato. Y según pudo conocer el medio La Prensa, ya está recibiendo hojas de vida de otros técnicos reconocidos en Centroamérica.

Wanchope y Medford son opción para dirigir a Nicaragua

Entre los candidatos para tomar las riendas de Nicaragua aparecen dos históricos exfutbolistas de Costa Rica y del istmo: Paulo César Wanchope y Hernán Medford. Ambos, le confirmó una fuente a LP, “están muy interesados” en el cargo y hasta “enviaron su currículum a la FENIFUT para ser valorados”.

Wanchope fue despedido de Deportivo Saprissa a finales de agosto. La derrota 1-0 ante CAI de Panamá en la Copa Centroamericana lo eyectó de un equipo que atravesaba horas bajas y tampoco había podido levantar un viejo conocido del fútbol nicaragüense: José Giacone. En total, registró 12 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 22 partidos.

Todavía más fugaz fue el paso de Hernán Medford por Herediano, a donde llegó tras realizar una correcta campaña en Guatemala con Marquense. En el bicampeón del fútbol tico dirigió 9 encuentros, pero la junta directiva que encabeza Jafet Soto no le tuvo paciencia: se marchó el 21 de septiembre, registrando 2 ganes, 4 empates y 5 caídas.

Un histórico de Honduras también compite con “Chope” y Medford

La Prensa confirmó, además, que Ramón Maradiaga es otra de las opciones que maneja la Federación Nicaragüense para reemplazar al “Fantasma” Figueroa.

“Primitivo” cuenta con una vasta trayectoria en el fútbol centroamericano y experiencia en selecciones (Honduras y Guatemala) a sus 71 años. Viene de dirigir al Olancho de su país, pero tampoco obtuvo buenos resultados y le rescindieron contrato: sumó 8 puntos en 9 partidos en el Clausura 2025, acumulando siete juegos consecutivos sin victorias.