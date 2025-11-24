Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Legionarios

Cambios en Estados Unidos: Arquímides Ordóñez recibe la noticia que condiciona su futuro después de quedarse sin Mundial

Después de su participación en las Eliminatorias con Guatemala, Arquímides Ordóñez suma una noticia que lo puede perjudicar.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Arquímides Ordóñez recibe la noticia que condiciona su futuro
© FFGArquímides Ordóñez recibe la noticia que condiciona su futuro

Arquímides Ordóñez fue una de las grandes figuras de la Selección de Guatemala en la última doble fecha de Eliminatorias. A pesar de que jugó apenas 34 minutos contra Panamá, le fue suficiente para marcar el primero de la Azul y Blanco.

En la última jornada contra Surinam, Ordóñez se ausentó por una lesión muscular y regresó a Estados Unidos para continuar su actividad con el Loudoun United FC, club de la segunda división. Desde entonces, no volvió a sumar minutos, ya que su equipo quedó eliminado de la competencia doméstica en los cuartos de final.

La decisión en Estados Unidos que impacta a Arquímides Ordóñez

Ahora que su equipo quedó sin participación en este 2025, el equipo de Arquímides Ordóñez cambiará de entrenador. A través de sus redes sociales, el Loudoun comunicó que, tras siete años, Ryan Martin no seguirá en la institución.

Nació en Israel, juega en Europa y quiere representar a la Selección de Guatemala: “Está interesado”

ver también

Nació en Israel, juega en Europa y quiere representar a la Selección de Guatemala: “Está interesado”

Durante sus siete años en Loudoun, Ryan contribuyó significativamente a la evolución del club, impulsando su desarrollo tanto dentro como fuera del campo. Su liderazgo ha sido clave para alcanzar este punto de nuestra trayectoria. Agradecemos su tiempo en Loudoun y le deseamos mucho éxito en el futuro“, expresó el conjunto de Virginia.

Hasta el momento, el Loudoun no ha comunicado sobre el nuevo entrenador que asumirá en el lugar de Ryan Martin, quien consideraba a Ordóñez como uno de sus jugadores habituales. Ahora, con el nuevo DT, tendrá que volver a pelear por el puesto que se había ganado.

Publicidad

Arquímides llegó en agosto de este año tras dejar al Zimbru Chisinau de Moldavia. Desde entonces, sumó 12 partidos (siete como titular) en los que marcó cuatro goles.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Juega en Europa y quiere representar a Guatemala
Guatemala

Juega en Europa y quiere representar a Guatemala

En Guatemala le ponen nombre y apellido al reemplazante de Tena
Guatemala

En Guatemala le ponen nombre y apellido al reemplazante de Tena

Del Bayern Múnich a la Selección de Guatemala
Guatemala

Del Bayern Múnich a la Selección de Guatemala

La revelación sobre el fichaje más pedido en Saprissa
Deportivo Saprissa

La revelación sobre el fichaje más pedido en Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo