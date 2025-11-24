Arquímides Ordóñez fue una de las grandes figuras de la Selección de Guatemala en la última doble fecha de Eliminatorias. A pesar de que jugó apenas 34 minutos contra Panamá, le fue suficiente para marcar el primero de la Azul y Blanco.

En la última jornada contra Surinam, Ordóñez se ausentó por una lesión muscular y regresó a Estados Unidos para continuar su actividad con el Loudoun United FC, club de la segunda división. Desde entonces, no volvió a sumar minutos, ya que su equipo quedó eliminado de la competencia doméstica en los cuartos de final.

La decisión en Estados Unidos que impacta a Arquímides Ordóñez

Ahora que su equipo quedó sin participación en este 2025, el equipo de Arquímides Ordóñez cambiará de entrenador. A través de sus redes sociales, el Loudoun comunicó que, tras siete años, Ryan Martin no seguirá en la institución.

“Durante sus siete años en Loudoun, Ryan contribuyó significativamente a la evolución del club, impulsando su desarrollo tanto dentro como fuera del campo. Su liderazgo ha sido clave para alcanzar este punto de nuestra trayectoria. Agradecemos su tiempo en Loudoun y le deseamos mucho éxito en el futuro“, expresó el conjunto de Virginia.

Hasta el momento, el Loudoun no ha comunicado sobre el nuevo entrenador que asumirá en el lugar de Ryan Martin, quien consideraba a Ordóñez como uno de sus jugadores habituales. Ahora, con el nuevo DT, tendrá que volver a pelear por el puesto que se había ganado.

Arquímides llegó en agosto de este año tras dejar al Zimbru Chisinau de Moldavia. Desde entonces, sumó 12 partidos (siete como titular) en los que marcó cuatro goles.