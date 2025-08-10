Queda en el olvido: Marquense sorprende al tomar su primera decisión tras la salida de Hernán Medford a Herediano

La era de Hernán Medford al frente de Marquense llegó a su fin. El técnico costarricense, quien tomó las riendas del equipo en la temporada anterior y logró evitar el descenso, decidió poner punto final a su vínculo con los leones para aceptar una propuesta de su país natal: dirigir al Club Sport Herediano. La decisión se tomó tras varias reuniones sostenidas desde el viernes con la Junta Directiva, alcanzando un acuerdo amistoso para rescindir su contrato.

“El Pelícano” partió de San Marcos rumbo a la capital guatemalteca para luego trasladarse al Aeropuerto Internacional La Aurora y volar hacia Costa Rica, donde será presentado oficialmente este lunes como nuevo entrenador del conjunto florense. Su salida se produce en pleno Torneo Apertura 2025 y deja al club en una etapa de transición.

Ante esta situación, la dirigencia de Marquense no perdió tiempo. Para el compromiso de hoy ante Cobán Imperial, se designó de manera interina a Horacio “Lacho” González como director técnico. La confirmación llegó junto con la lista de convocados, donde González fue ratificado para liderar desde el banquillo en este partido crucial para las aspiraciones del club.

González regresa así, de forma momentánea, a la dirección técnica del cuadro felino. Su misión inmediata será intentar sumar puntos frente a los príncipes azules y dar un respiro al plantel, que aún no conoce la victoria en las tres primeras jornadas del Apertura 2025. Mientras tanto, la directiva continúa con la búsqueda de un reemplazo definitivo.

Entre los nombres que suenan con fuerza para asumir el cargo destacan el argentino Sebastián Bini, con experiencia en el fútbol guatemalteco, y el mexicano Roberto Montoya, de recorrido en la región. Ambos perfiles responden a la intención del club de encontrar un estratega capaz de estabilizar el rendimiento y encaminar al equipo hacia los puestos de clasificación.

La salida de Medford no solo deja un hueco en el banquillo, sino también en el proyecto deportivo que había comenzado a construir desde su llegada. Aunque evitó el descenso el torneo pasado, el inicio de esta campaña no ha sido alentador, con resultados que no lograron convencer a la afición ni a la dirigencia.