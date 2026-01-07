Óscar Santis necesitó sólo tres palabras para sentenciar su futuro como legionario lejos de Guatemala

Óscar Santis es una de las máximas figuras que tiene el fútbol de Guatemala. En el ámbito local, así como en su faceta de seleccionado nacional, siempre mostró su mejor versión. Tuvo un gran 2025 y espera poder superarse esta temporada.

Santis disputó 17 partidos oficiales con la camiseta de Antigua GFC, dentro de los que logró marcar seis goles y dar nueve asistencias. Con la Selección Mayor, fue clave en la Copa Oro 2025 y en las sufridas Eliminatorias al Mundial 2026.

Recientemente, el futbolista habló de sus ganas de cruzar fronteras y mostrar de qué está hecho: “Hoy en día tengo las ganas de trascender, de salir, y creo que esa ilusión desde niño es la que se me está haciendo presente hoy en día”, comentó.

Óscar Santis recordó su pasado por el Dinamo Tbilisi de Georgia como legionario

Óscar Santis fue jugador del Dinamo Tbilisi de Georgia durante la temporada del año 2024. En total, pese a haber reconocido que le costó adaptarse, jugó un total de 34 partidos oficiales. Dentro de ellos, marcó tres goles y dio cinco asistencias.

“Cuando un jugador sale al fútbol europeo, se tiene que adaptar a muchas cosas que van desde la cultura a la comida y todo eso. Creo que todos los jugadores que salen desde cualquier parte del mundo tienen su tiempo de adaptación”, contó.

“Lastimosamente, mi calendario fue muy complicado. Quizás me faltó un poco de adaptación, pero mis números fueron muy superiores al del resto de los jugadores de Georgia en el tiempo que me tocó”, sentenció Santis en esta rueda de prensa.

