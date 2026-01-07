Marcos Ureña sorprende a Alajuelense al hablar de su retiro en el club y la promesa al Machillo Ramírez: “Me hizo tomar la decisión”

Marcos Ureña fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Sporting FC, club que atraviesa un proceso de reconstrucción deportiva y que recientemente presentó a Andrés Carevic como su nuevo director técnico.

Tras concretarse su llegada, el atacante también dejó un mensaje para Alajuelense, mencionando también la situación sobre su retiro y lo que piensa al respecto tras esta nueva etapa.

ver también A lo Saprissa: Cartaginés quiere fichar a este delantero panameño tras la salida de Marco Ureña

Esto dijo Marcos Ureña

En declaraciones brindadas en Seguimos, Ureña reveló que estuvo cerca de retirarse en Alajuelense el semestre pasado, pero terminó descartando esa posibilidad tras analizar el contexto deportivo.

“Durante el semestre pasado estuve cerca. No se dio porque me encanta jugar con Andrés y allá también hablé con el Machillo Ramírez en su momento, él me dio un punto muy válido y me hizo tomar la decisión también para hacer lo que realmente sentía“, aseveró Ureña.

Marcos Ureña – Sporting

Explicó también que su decisión pasó por priorizar el desarrollo de jugadores jóvenes y evitar quitarles espacio en un momento en que el club y la Selección necesitaban renovación.

Publicidad

Publicidad

“Óscar quería sacar jóvenes porque dice que no hay jóvenes para la Selección, que estamos quedándonos sin jugadores. Entonces, ir a la Liga era quitarle el puesto a dos jóvenes que podían salir a la luz en ese momento“, comentó Ureña.

Marcos Ureña habló sobre su retiro

Al ser consultado en el programa Seguimos sobre la posibilidad de retirarse en la Liga Deportiva Alajuelense, el jugador fue tajante al descartar cualquier decisión basada en el romanticismo. Reconoció con gratitud que nació futbolísticamente en la Liga y que el club fue clave en su carrera, pero dejó claro que hoy prioriza disfrutar el presente.

Publicidad

“Usted sabe dónde nació, pero no sabe dónde se va a morir. Y eso es literal. Esos romanticismos y esas cosas yo ya no las vivo desde hace muchos años. Me gustan esos proyector que creen en uno y eso es de mucho valor para uno como jugador”, compartió Marco Ureña.

Publicidad

Marcos Ureña – Sporting

Publicidad

“Obviamente, nací ahí, nadie va a negar que yo nací en la Liga y que me dieron todas las armas para ser el jugador que hasta la fecha soy. Siempre agradecido con ellos, pero nunca pensando en esas cosas. Me privaría de estar disfrutando mi presente”, afirmó Marco Ureña en Seguimos.