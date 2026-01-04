Festeja Fantasma Figueroa: Comunicaciones se asegura un jugador de selección para el Clausura 2026

Fantasma Figueroa tendrá la difícil tarea de revertir el olvidable campeonato que realizó Comunicaciones en el Apertura 2025. En este Clausura 2026, deberá sacar una buena cantidad de puntos para escaparle a la zona de descenso, lugar que ocupa el Albo por ahora.

Pensando en mejorar al equipo, el DT que viene de dirigir a la Selección de Nicaragua todavía no sumó refuerzos. Sin embargo, recibió una noticia más que importante para lo que será su experiencia en la Liga Nacional.

Este domingo, el medio Analistas Blancos confirmó que José Carlos Pinto seguirá vistiendo la camisola de Comunicaciones. El capitán de los Cremas y del seleccionado chapín continuará, al menos, hasta que finalice su contrato a mediados de este año.

José Pinto seguirá siendo jugador de Comunicaciones

Tanto Antigua GFC como Municipal mostraron interés en contar con sus servicios, pero el zaguero central seguirá en el equipo blanco para el Clausura 2026. Con esta noticia, el Fantasma se asegura un jugador de selección y que aporta liderazgo.

Además de confirmar su continuidad, el medio mencionado reveló que Pinto estará en los planes del entrenador chileno. Para completar la dupla de centrales, el DT pidió por la contratación de Justing Cano, defensor que se destaca en el Diriangén.

Tampoco saldrá Stheven Robles, quien recibió un fuerte interés desde Xelajú, pero por el mismo motivo de la cláusula se terminó quedando en el Albo. De todas maneras, podría irse en la próxima temporada, ya que su vínculo finaliza a mitad de año.