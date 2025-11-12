Es tendencia:
¿Cuántos puntos necesita Guatemala para clasificarse al Mundial 2026 sin depender de otros resultados?

Guatemala puede clasificarse al primer Mundial de su historia pero para eso necesita cierto resultados.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Guatemala encara el sueño de clasificar por primera vez un Mundial con doble localía en El Trébol: primero recibe a Panamá el jueves 13 de noviembre y luego a Surinam el martes 18 de noviembre. Es el escenario ideal para pegar el salto definitivo: estadio lleno, energía a favor y dos rivales directos a los que puede golpear de frente en la recta final.

Tras cuatro fechas de la Fase Final del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf, Surinam y Panamá suman 6 puntos, Guatemala 5 y El Salvador 3. El primero de cada grupo va directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundos acceden al repechaje intercontinental.

Lo que necesita Guatemala para clasificar directo sin depender de otros

Existe un número mágico para la Selección de Luis Fernando Tena y es el 6. Si la Bicolor gana sus dos partidos, llega a 11 puntos y, por arrastre, impide que sus perseguidores la alcancen:

  • Al vencer a Panamá, este se quedaría con 6 y su techo pasaría a ser 9 (ganándole a El Salvador).
  • Al vencer a Surinam, este quedaría igualmente con un máximo de 9 (aun si supera a El Salvador).

Con ese pleno (11), nadie podría alcanzarla y Guatemala se quedaría con el primer puesto sin depender de otros resultados ni de desempates. No hace falta mirar marcadores ajenos: el boleto se sella en casa.

¿Qué pasa si Guatemala no consigue los 6 puntos?

  • 4 puntos (total 9): ya depende de terceros. Panamá o Surinam pueden llegar a 10 según sus resultados. Allí entrarían a jugar los criterios de desempate (diferencia de gol, goles a favor, etc.) si terminan igualados.
  • 3 puntos o menos: la pelea por la cima se complica seriamente y cobra protagonismo la vía del repechaje como uno de los dos mejores segundos, una comparación entre grupos que también pondera puntos y diferencia de gol.
¿Cómo se define en caso de empate en puntos?

Si hay igualdad de puntos al final, primero cuenta la diferencia de gol global, luego los goles a favor y, si persiste el empate, los registros entre los involucrados, el juego limpio y, en última instancia, el sorteo.

Así se jugarán las últimas dos fechas del Grupo A

  • Jueves 13/11: Guatemala vs. Panamá — Estadio El Trébol
  • Jueves 13/11: Surinam vs. El Salvador — Estadio Dr. Franklin Essed
  • Martes 18/11: Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Martes 18/11: Guatemala vs. Surinam — Estadio El Trébol

