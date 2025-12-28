Luis Paradela no llega solo: Saprissa ya tiene lo que necesitaba para cerrar a su segundo refuerzo extranjero

El viernes pasado, Erick Lonnis pudo darse el lujo de confirmar la noticia que todos los fanáticos del Deportivo Saprissa estaban esperando escuchar: Luis Paradela regresará a Tibás para convertirse en refuerzo morado de cara al Torneo Clausura 2026, tras finalizar su préstamo con la U. Craiova de Rumania.

Sin embargo, el Monstruo ya tenía su cupo de extranjeros al límite. Fidel Escobar, Mariano Torres, Nicolás Delgadillo, Newton Williams y Gustavo Herrera ocupaban las cinco plazas permitidas, por lo que el retorno del cubano obligaba a liberar uno de esos espacios.

Erick Lonnis resuelve el gran obstáculo

La solución llegó más rápido de lo esperado. Primero, el propio Erick Lonnis confirmó que Gustavo Herrera seguirá su carrera fuera de Tibás, con la posibilidad concreta de llegar a la MLS con los New York Red Bulls. Y ahora, el periodista Kevin Jiménez reveló otra salida que liberará un cupo extranjero.

Se trata de Nicolás Delgadillo, extremo argentino de 28 años que llegó a principios del 2025. “Delgadillo dejó de ser futbolista de Saprissa, finiquito de contrato. Será agente libre”, aseguró el especialista en fichajes.

Con esto, incluso con el regreso de Paradela, Saprissa no solo queda en regla con el número de extranjeros, sino que además obtiene un cupo disponible gracias a la desvinculación de Delgadillo. El equipo dirigido por Vladimir Quesada ya está habilitado para cerrar otro refuerzo extranjero de cara al Clausura 2026.

¿Quién será el segundo refuerzo extranjero?

Con el panorama despejado, todo parece apuntar a un nombre: Tomás Rodríguez. El delantero panameño, cuyo pase pertenece a Sporting San Miguelito, estaría muy cerca de convertirse en jugador tibaseño.

Tras caerse su llegada al Olimpia de Paraguay por las irrisorias pretensiones del conjunto canalero, Rodríguez ya visitó las instalaciones del club morado y varias fuentes aseguran que la operación está encaminada.