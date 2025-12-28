Respuesta inesperada: Joel Campbell dejó mal parado a Alexandre Guimaraes tras el título de Alajuelense

Luego de cerrar una temporada para el recuerdo con Liga Deportiva Alajuelense, Joel Campbell, quien además de coronarse campeón de la Copa Centroamericana y del Apertura 2025 recuperó el ritmo y protagonismo que había perdido durante la primera mitad del año, asistió por primera vez a una corrida de toros en Pedregal.

Allí, durante la transmisión de Repretel, Campbell dedicó unos minutos de su tiempo a una entrevista que, aunque se dio en tono de broma, terminó dejando un momento algo incómodo para el futbolista.

La pregunta que incomodó a Joel Campbell

Todo comenzó cuando lo saludaron imitando la voz del periodista Everardo Herrera. “¿Cómo está mi reicito? Le saluda Everardo”, le dijeron desde cabina. “Todo bien, Everardo”, contestó Campbell, y de repente lo dejaron hablando con “la voz” de Alexandre Guimaraes, técnico que lo dirigió antes del regreso de Óscar “Machillo” Ramírez y con quien nunca terminó de consolidarse.

“Vea, aquí tenemos a Guima, que tiene una pregunta para usted, mi reicito”, continuó el imitador. Acto seguido, “Guimaraes” lanzó: “Oh, Joel, un abrazo. ¿Quién soy el mejor entrenador que usted ha tenido en su carrera?”. Sin entrar en el juego que le proponían, el ex Arsenal prefirió ser elusivo: “He tenido varios muy buenos”, respondió.

Campbell eludió la pregunta que le hizo “la voz” de Guimaraes (John Durán).

Tras ese momento, el delantero siguió atendiendo a quienes se acercaban por una foto, un saludo o un autógrafo, mientras disfrutaba del ambiente familiar en Pedregal.

Los números de Campbell bajo Guimaraes

Bajo la dirección técnica de Alexandre Guimaraes, Joel Campbell disputó 23 partidos con la camiseta rojinegra, marcó 5 goles y recibió 2 tarjetas amarillas. Pese a esa participación, nunca logró alcanzar su mejor versión y su salida del club estuvo cerca tras el Clausura 2025.

Sin embargo, la llegada de Machillo Ramírez cambió el panorama: habló con él, le devolvió confianza y Joel respondió dentro del campo. Hoy disfruta del mejor momento de su etapa en Alajuelense