Guatemala vs. Panamá: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido decisivo del Grupo A? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La Selección de Guatemala y la Selección de Panamá definirán su clasificación al Mundial de 2026 en estas últimas dos fechas. Ambas selecciones se verán las caras y el resultado que obtengan definirá o no su participación a la Copa del Mundo.

Ambas selecciones llegan en escenarios distintos pero con un mismo objetivo. Panamá se encuentra en el segundo lugar del Grupo A con 6 puntos al igual que Surinam. Mientras que Guatemala está en el tercer lugar con 5 unidades.

Guatemala vs. Panamá: ¿A qué hora juegan? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Guatemala y Panamá jugarán el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de Centroamérica, las 9:00 p.m. de Panamá, en el Estadio Manuel Felipe Carrera más conocido como El Trébol.

Guatemala vs. Panamá: ¿Cómo ver el partido decisivo del Grupo A? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El partido entre Guatemala y Panamá por estas Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 se podrá ver a través de la señal de Tigo Sports.

Guatemala vs. Panamá: ¿Cómo ver el partido decisivo del Grupo A desde USA? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Dicho encuentro entre Guatemala y Panamá por estas Eliminatorias desde Estados Unidos podrá verse a través de Telexitos (en español) y CBS Sports Network – Golazo – Paramount+ (en inglés).

Guatemala vs. Panamá: ¿Quién será el árbitro? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El mexicano César Ramos será el árbitro designado para el partido de fútbol entre Guatemala y Panamá el 13 de noviembre de 2025, por las eliminatorias para el Mundial 2026.

Guatemala vs. Panamá: Altas, bajas, lesionados

Guatemala

Nicolás Samayoa se perderá el encuentro ante Panamá debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

Panamá

Édgar Bárcenas no estará ante Guatemala ya que sufrió una lesión con su club.

Guatemala vs. Panamá: últimos enfrentamientos

En los últimos cinco duelos entre ambas selecciones, Panamá ganó dos y los otros tres terminaron en empate. Con ese historial, Guatemala está obligada a romper su racha sin triunfos para seguir soñando con el Mundial, mientras Panamá intentará mantener la superioridad mostrada recientemente.

8 de octubre de 2025: Panamá 1-1 Guatemala | Eliminatorias Concacaf

| Eliminatorias Concacaf 20 de junio de 2025: Guatemala 0-1 Panamá | Copa Oro 2025

| Copa Oro 2025 17 de octubre de 2023: Panamá 3-0 Guatemala | Liga de las Naciones

| Liga de las Naciones 10 de septiembre de 2023: Guatemala 1-1 Panamá | Liga de las Naciones

| Liga de las Naciones 12 de marzo de 2023: Guatemala 1-1 Panamá | Amistoso FIFA

¿Cómo llega Guatemala? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La Selección de Guatemala viene de empatar como visitante (1-1) ante Surinam y de ganar por la mínima (0-1) en casa de El Salvador. Ahora frente a su público buscará sacar un resultado positivo ante Panamá para estar más cerca del Mundial de 2026.

¿Cómo llega Panamá? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Por otro lado, Panamá viene de un triunfo importante como visitante (0-1) ante El Salvador y de igualar (1-1) en casa ante Surinam. Ahora buscarán los tres puntos en casa de Guatemala para soñar con ese boleto a la Copa del Mundo de 2026.